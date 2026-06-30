Zuzana Belohorcová žije po rozvode stále s Vlastom: Snaží sa čo najviac cestovať, aby nebola doma

Po dlhom manželstve prešla zásadnou životnou zmenou, ktorá jej obrátila každodennú realitu naruby. Reč je o Zuzane Belohorcovej, ktorá začala novú kapitolu života. Z jej slov však cítiť aj cez úsmev hnev a sklamanie, hoci sa už pohla vpred.
Mnohí by sa zhodli na jednom. Rozvod nie je príjemná záležitosť, čo potvrdila aj Zuzana Belohorcová, ktorá sa vybrala so svojimi deťmi a manželom Vlastom Hájekom z Miami na Tenerife, aby začali nový život. Aj keď po pracovnej stránke sa im darilo a založili realitnú kanceláriu, čo sa týka súkromia, zjavne to nebolo ružové, ako naznačila Zuzana v rozhovore pre tolkšou SuperChat portálu Super.cz.
Mrzí ju, že s tým nesekla skôr
Dnes je moderátorka šťastná, že má rozvod za sebou. “Som rada, že som to dotiahla do konca tak, ako som chcela. Bolo to obdobie plné naozaj pekných vecí, ale toho zlého bolo viac, keď sa nad tým teraz spätne zamyslím, a som rada, že mám šancu ísť ďalej,” povedala Zuzana.
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Rozchod bol v Čechách a čo sa týka starostlivosti o deti, dopadlo to presne tak, ako zrejme každý predpokladal. “V podstate sa ani nič nemení, pretože som to bola vždy ja, kto v rodine niesol hlavnú zodpovednosť za starostlivosť o deti. Myslím si, že aj môj exmanžel vie, že u mňa budú deti v bezpečí. Vždy som bola samostatná a sebestačná. Vždy som sa o seba dokázala postarať,” dodala sympatická blondínka.
Na druhej strane, oľutovala jednu vec. “Trochu ma mrzí, že som ten krok neurobila skôr, že som čakala až do chvíle, kedy na môjho exmanžela nepraskla len jedna, ale hneď niekoľko nevier,” vyšla s pravdou von o nečakanej informácii, ktorá zrejme mnohých prekvapí. Nikdy však svojho exmanžela nenašla s inou ženou, nie je totiž typ ženy, ktorý by neustále kontroloval mobil svojho partnera alebo ho nejakým spôsobom kontroloval a sledoval.
Klamár, narcis a manipulátor v jednom
Nasledovali ostré slová na adresu otca jej detí. “Môj exmanžel je veľký rozprávač. Je to tak trochu aj patologický klamár, takže nie všetko, čo vypustí z úst, je pravda. Z toho, čo povedal, bolo tak päťdesiat percent pravdy. Bol to veľký rozprávkar, takže toho veľa narozprával a veľa vecí bolo len reči,” dodala úprimne.
To však ani zďaleka nebolo všetko. Až s odstupom času zistila, s kým vlastne bola. “Keď človek žije v jednej domácnosti s narcisom a manipulátorom, tak teraz naozaj vidím, že si tie situácie dokázal prispôsobiť tak, aby mu vyhovovali. Aby to vyznelo v jeho prospech. Presvedčí ťa o tom, že on je ten dobrý, ale ty, i keď máš nejaké pochybnosti, tak sa podľa neho mýliš. Postupne sa mi otvárajú oči,” uviedla Zuzana Belohorcová, ktorá stále žije s exmanželom v jednej domácnosti.
Spoločná domácnosť aj po rozvode
Ako ďalej doplnila, ešte sa neodsťahoval, čo znamená, že sa denne stále stretávajú. “Preto s deťmi cestujem, aby som bola čo najmenej doma. Nechcem žiť v toxickom prostredí. Nie je to dobré ani pre deti,” vysvetlila Zuzana a pokračovala: “Keď sa dom predá, bude sa nám omnoho lepšie dýchať. Pôjdeme si každý svojou cestou. On pôjde do svojho vysnívaného Karibiku a ja tiež premýšľam, že Tenerife opustím,” povedala a spomenula Dubaj a Miami.
Spomínané Miami je očividne destináciou, ktorá jej prirástla k srdcu. Koncom marca vyrazila s deťmi na miesto, kde kedysi bývali. V americkej destinácii zažili dôležité momenty v živote a dokonca neraz zaznelo, že by tam Salminka chcela ísť na školu.
Pripustila dokonca, že sa deťom ostrov trošku znechutil. Majú tam totiž spomienky, aj preto si myslí, že by im mohlo byť lepšie niekde inde.
Taktiež Salminka má na Tenerife obmedzené možnosti, čo sa týka modelingu. “Prišli sme tam ako rodina a už tou rodinou nie sme,” poznamenala Zuzana, ktorá si je istá tým, že na ňu čaká skvelý muž, pretože vie, že je dobrý človek a vie sa postarať o rodinu.
Rodičov šokoval jeho slovník
Zuzana Belohorcová taktiež naznačila, že zažila určitý druh týrania. “Vlasto má taký nevyberavý slovník, o tom mnohí vedia svoje a boli veci, s ktorými som, samozrejme, mnohokrát nesúhlasila, ale vždy som bola tá žena, ktorá za ním v spoločnosti stála. A keď som s ničím nesúhlasila, porozprávali sme sa o tom doma,” pokračovala.
Dokonca priznala, že jej rodičia neboli práve nadšení z jej exmanžela. “Keď som svojho muža prvýkrát doviedla domov, tak moji rodičia boli extrémne zaskočení. Pretože oni sú z Frýdku-Místku, majú trochu iný slovník a pre nich toto nebolo normálne. Ja som svojim sestrám doma nemohla povedať ani “si sprostá”, to by som, samozrejme, dostala za ucho alebo upozornenie, že takto naozaj nie. U nás také nadávky a slová nikdy neboli vypustené z úst,” objasnila.
Sústredí sa na seba
Moderátorka priznáva, že je momentálne v najlepšej forme, v akej kedy bola. Maká na sebe a cvičí, hoci premýšľa nad tým, že by to mohla ešte viac zintenzívniť. “Dokonca ma oslovil Roman Hajabáč a povedal mi, že, Zuzi, poďme do toho, poď na fitnesku,” zasmiala sa blondínka a naznačila, že nejaký muž o ňu prejavil záujem, no ona má iné priority v živote. “Keby som chcela, možno by som už mohla byť zadaná, ale to je teraz to posledné, čo ma zaujíma,” dodala na záver.
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