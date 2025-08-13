Zrušili lety, zavreli školy: Krajina sa pripravuje na tajfún Podul. Čo najskôr sa ukryte, píše sa vo výstražnej textovej správe

Veľká časť južného a východného Taiwanu sa v stredu zastavila, keď úrady vopred uzavreli školy a pracoviská a zrušili stovky letov pred príchodom tajfúnu Podul. Z ohrozených oblastí evakuovali viac ako 5500 ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Stredne silný tajfún Podul má so sebou priniesť nárazy vetra až do 191 kilometrov za hodinu. Podľa meteorológov by mal pobrežie pri juhovýchodnom meste Tchaj-tung zasiahnuť v stredu popoludní. „Očakáva sa ničivý vietor spôsobený tajfúnom. Čo najskôr sa ukryte,“ znela textová výstraha, ktorú dostali používatelia mobilných telefónov v niektorých častiach Tchaj-tungu už skoro ráno.
Typhoon Podul lashed Orchid Island with gusts of up to 155 kph at around 8 a.m. Wednesday, contributing to a power outage that hit 258 households in the island’s Tungching Village. Winds and rain were also intensifying in Taitung. pic.twitter.com/qaeCwFg9Vu
Uzavreté školy a zrušené lety
Deväť miest a okresov v krajine vyhlásilo na stredu prerušenie práce a školského vyučovania, zatiaľ čo v hlavnom meste Tchaj-pej neplánujú žiadne obmedzenia. Vláda uviedla, že pred príchodom tajfúnu evakuovala viac ako 5500 ľudí. Ministerstvo dopravy oznámilo zrušenie všetkých 252 vnútroštátnych letov a 129 medzinárodných spojov.
Orchid Island, Taiwan – with a population of 5,200 people – is getting raked by the 105 mph (170 kph) eyewall of Category 2 Typhoon Podul for hours on end. Buried beneath howling snowdrifts of cyclonic convection, this rainforest-blanketed volcanic island is only the first of… pic.twitter.com/RkxItIhz0i
Stredný a južný Taiwan sa pritom stále spamätávajú z následkov tajfúnu Danas, ktorý ostrov zasiahol v júli a vyžiadal si dve obete a stovky zranených. Od 28. júla do 4. augusta spadlo v niektorých oblastiach viac ako 2100 milimetrov dažďa, čo spôsobilo zosuvy pôdy a záplavy, ktoré si vyžiadali päť obetí a troch nezvestných.
