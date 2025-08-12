Tragédia pri Púchove: Muž zomrel po tom, ako sa jeho auto prevážilo do Váhu. Do rieky chodil po vodu na polievanie

V obci Beluša (okres Púchov) došlo dnes v dopoludňajších hodinách k tragickej udalosti. 73-ročný muž zomrel po tom, ako sa jeho auto prevážilo do kanála rieky Váh, údajne tam chodieval čerpať vodu.
Ako informuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, podľa doterajších zistení sa 73-ročný muž so svojím vozidlom Suzuki s prívesným vozíkom nachádzal na brehu Vážskeho kanála, keď sa z doposiaľ nezistených príčin vozidlo spolu s prívesom zosunulo do vodného kanála.
Chodieval tam čerpať vodu na polievanie
Podľa informácií portálu TV noviny chodil nebohý muž k vode pravidelne, aby si ju do veľkej plastovej nádoby načerpal na polievanie. Dnes sa mu to, žiaľ, nepodarilo a podľa predbežných informácií mal ťažký náklad prevážiť jeho vozidlo do rieky.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Hasiči muža z vozidla vytiahli, avšak už nejavil známky života.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
