Zrazu sa začal valiť dym, plamene šľahali metre vysoko: V Glasgowe zhorela historická stanica, budova sa zrútila

V Škótsku vypukol požiar, približne 60 hasičov neúspešne zachraňovalo historickú budovu.

V centre škótskeho mesta Glasgow vypukol rozsiahly požiar, ktorý zasiahol historickú budovu v blízkosti hlavnej železničnej stanice. Plamene spôsobili čiastočné zrútenie objektu a výrazne narušili dopravu v celej oblasti. Stanica Glasgow Central zostane zatvorená až do odvolania a železničné spoločnosti zrušili všetky pondelkové spoje.

Hasiči boli k požiaru privolaní krátko pred 16. hodinou v nedeľu popoludní. Podľa prvotných informácií sa oheň mal začať v obchode s elektronickými cigaretami. Informoval o tom portál BBC.

Kolaps budovy

Na miesto najprv vyrazilo šesť hasičských vozidiel, no situácia sa počas večera výrazne zhoršila. Oheň sa postupne rozšíril na celú budovu Forsyth a zachvátil aj strechu. S plameňmi bojovalo približne 60 hasičov s 15 hasičskými vozidlami, vrátane troch výškových plošín.

Internetom kolujú videá kolapsu kupoly na vrchole stavby. Tá sa po silnom zásahu ohňom zrútila a jej časti dopadli na chodník pod budovou. Objekt má významnú historickú hodnotu. Bol postavený už v roku 1851, teda ešte pred samotnou železničnou stanicou Glasgow Central, ktorá otvorila až v roku 1879.

Stanica je zatvorená

Hoci požiar zasiahol budovy tesne vedľa stanice, železničná infraštruktúra podľa prvých kontrol neutrpel vážne škody. Aj napriek tomu je stanica Glasgow Central zatvorená a železničný dopravca zrušil všetky pondelkové spoje prichádzajúce do stanice aj odchádzajúce z nej.

Zrušené sú aj niektoré medzinárodné spojenia, dopravcovia odporúčajú cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o spojoch.

