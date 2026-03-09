Zrazu sa začal valiť dym, plamene šľahali metre vysoko: V Glasgowe zhorela historická stanica, budova sa zrútila

V centre škótskeho mesta Glasgow vypukol rozsiahly požiar, ktorý zasiahol historickú budovu v blízkosti hlavnej železničnej stanice. Plamene spôsobili čiastočné zrútenie objektu a výrazne narušili dopravu v celej oblasti. Stanica Glasgow Central zostane zatvorená až do odvolania a železničné spoločnosti zrušili všetky pondelkové spoje.
Hasiči boli k požiaru privolaní krátko pred 16. hodinou v nedeľu popoludní. Podľa prvotných informácií sa oheň mal začať v obchode s elektronickými cigaretami. Informoval o tom portál BBC.
A building next to Glasgow Central Station in Scotland has been engulfed in flames, with dozens of firefighters trying to put out the blaze.
The fire allegedly started because of a vape shop on the first floor and has gotten out of control.pic.twitter.com/jQMcjqUPsX
— Pubity (@pubity) March 8, 2026
Kolaps budovy
Na miesto najprv vyrazilo šesť hasičských vozidiel, no situácia sa počas večera výrazne zhoršila. Oheň sa postupne rozšíril na celú budovu Forsyth a zachvátil aj strechu. S plameňmi bojovalo približne 60 hasičov s 15 hasičskými vozidlami, vrátane troch výškových plošín.
Internetom kolujú videá kolapsu kupoly na vrchole stavby. Tá sa po silnom zásahu ohňom zrútila a jej časti dopadli na chodník pod budovou. Objekt má významnú historickú hodnotu. Bol postavený už v roku 1851, teda ešte pred samotnou železničnou stanicou Glasgow Central, ktorá otvorila až v roku 1879.
Stanica je zatvorená
Hoci požiar zasiahol budovy tesne vedľa stanice, železničná infraštruktúra podľa prvých kontrol neutrpel vážne škody. Aj napriek tomu je stanica Glasgow Central zatvorená a železničný dopravca zrušil všetky pondelkové spoje prichádzajúce do stanice aj odchádzajúce z nej.
Zrušené sú aj niektoré medzinárodné spojenia, dopravcovia odporúčajú cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o spojoch.
