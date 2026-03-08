„To čo sú za ceny v Bratislave?“ pýta sa Slovák, ktorý sa na týždeň vrátil zo zahraničia

Nejeden Slovák si trpko uvedomuje, že do peňaženky musí siahať čoraz hlbšie. Drahšie je bývanie, energie, ale aj obyčajný nákup potravín. Slovák, ktorý sa odsťahoval do zahraničia, však ostal veľmi nemilo prekvapený z toho, kam sa až vyšplhali ceny, keď sa sem na týždeň vrátil.
Slovák sa pohoršuje nad cenami
Slovák na Reddite začína svoj príspevok slovami, že prvýkrát v tomto roku prišiel z Nemecka na týždeň na Slovensko. Ceny ho však poriadne nemilo prekvapili. Slovákov sa pýta, ako to tu vôbec prežívajú so slovenskými platmi.
„Ceny potravín a v kaviarňach sú minimálne rovnaké ako v Mníchove, miestami dokonca vyššie,“ rozhorčuje sa. Prekvapuje ho, že napriek takým vysokým cenám sú ale kaviarne, pivárne a reštaurácie plné. Dodáva, že ho teší, ak na to ľudia majú, no vzhľadom na platy a ceny tomu nerozumie a akosi mu to nevychádza. Ľudí, a špecificky Bratislavčanov, sa pýta, ako to vnímajú.
V centre Prahy je to lacnejšie ako v slovenských mestách
Jeden z komentujúcich priznáva, že ceny sú naozaj vysoké. Vraj sa nad tým pozastavuje najmä vždy, keď ide do Prahy a uvedomí si, aké je tam lacné jedlo v porovnaní s Bratislavou, a to aj v centre mesta. Jeden z používateľov píše, že obedové menu v Prahe ho vyjde o euro lacnejšie ako menu v „pajzli“ v Galante.
Iný komentujúci sa pozastavil nad tým, že sa v Prahe najedol dokonca o 4 eurá lacnejšie ako v centre Banskej Bystrice. Ďalší pridáva skúsenosť z Paríža, kde len kúsok od Víťazného oblúka zaplatil za dve kávy a palacinky 12,50 eura. Verí, že v bratislavskom nákupnom centre by rovnaký nákup stál najmenej 15 eur.
Niektorí do reštaurácií už ani nechodia
Niektorí kritizujú aj Tatry, ktoré službami nedosahujú úroveň Rakúska, no ceny sú tu vyššie. Zamýšľajú sa nad tým, kto tam vôbec chodí na dovolenku. Viacerí poukazujú na to, že si podniky pýtajú viac, lebo vedia, že Slováci zaplatia aj napriek tomu. Jeden z používateľov píše, že zarába dobre, no snaží sa nemíňať peniaze na predražené veci. Takto však nerozmýšľa každý Slovák.
Ďalší píše, že mu ceny v reštauráciách pripadajú také prepísknuté, že do nich celkom prestal chodiť a radšej si navarí doma. Hoci viacerí súhlasia, niektorí poukazujú na drahé vstupy, ako sú energie, náklady na zaplatenie priestorov, zamestnancov a pod. Myslia si, že ak sa všetko zohľadní, jedlo v reštauráciách lacné ani byť nemôže.
