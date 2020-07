Havária bombardéra do najvyššej budovy sveta: Žena vo výťahu, ktorý odtrhol motor skončila v knihe rekordov

Patrí k najväčším ikonám New Yorku a najznámejším mrakodrapom sveta. Empire State Building postavili ako najvyššiu budovu sveta, titul držala viac ako 40 rokov, kým ju „nepredbehla“ severná veža Svetového obchodného centra. Po teroristických útokoch zo septembra 2001 sa Empire State Building stala opäť najvyššou budovou New Yorku. Sama pritom v roku 1945 prežila náraz vojenského bombardéru.

Empire State Building a New York sú nerozlučnou dvojicou podobne ako Paríž a Eiffelova veža. Pôvodne malo ísť „len“ o 80-podlažnú budovu, potom ako však navýšili počet poschodí na mrakodrape Chrysler Building, zvýšil sa projekt o ďalších 22 podlaží. Empire State Building bola postavená, aby prepisovala históriu. A to sa jej aj podarilo.

4 a pol poschodia za týždeň

Práce začali v januári 1930, v máji sa spomínaný mrakodrap Chrysler, ktorý ako prvý prekonal magickú hranicu 1000 stôp, stal najvyššou budovou sveta. No len na krátko. Empire State Building stavalo viac ako 3 400 ľudí, prevažne európskych imigrantov. Podľa oficiálnych záznamov pri stavbe zomrelo 5 ľudí, práce totiž prebiehali bez istiacich lán. Mrakodrap rástol mimoriadne rýchlo, v priemere 4 a pol poschodia za týždeň.

V máji 1931 bolo po všetkom. Empire State Building sa stala najvyššou budovou sveta. Na dlhých 41 rokov, kedy jej prvenstvo zobralo Svetové obchodné centrum. Po teroristických útokoch na známe „dvojičky“ sa Empire State Building stala opäť najvyššou budovou v New Yorku. V roku 1945 pritom sama prežila náraz vojenského bombardéra. Príčinou bolo anglické počasie, ako ráno opísal situáciu poručík Wiliam Franklin Smith Jr. svojej manželke pred tragickou nehodou, pri ktorej prišlo okrem neho o život ďalších 13 ľudí.

Mrakodrapy boli neviditeľné

Je sobota 28. júl 1945 a poručík Smith vyráža na rutinnú misiu. Let z vojenského letiska Bedford v štáte Massachusetts na letisko LaGuardia v New Yorku je pre skúseného pilota menej ako cvičením. Smith mal nalietaných viac ako 1 000 hodín, najmä počas bombardovania Nemecka, počas ktorého získal aj niekoľko vojenských medailí. V to dopoludnie bolo jediným nepriateľom počasie.

New York bol zahalený v hustej nízkej hmle. Smith preto dostal od letových dispečerov rozkaz zmeniť miesto pristátia na letisko Newark v New Jersey. Zmena letu okrem iného znamenala, že Smith bude musieť ako hlavný pilot s bombardérom B-25 Mitchell preletieť cez Manhattan a to napriek varovaniu, že mrakodpravy v srdci New Yorku sú pre hmlu prakticky neviditeľné.

Smith s bombardérom ponad Manhattan prelietal rýchlosťou približne 360 km/h. Pre lepšiu viditeľnosť Smith letel čo najnižšie. Pred bombardérom sa zrazu objavil mrakodrap Chrysler Building, ktorý sa Smithovi podarilo obletieť. Mal však zamieriť vľavo, dezorientovaný hmlou ale manéver urobil doprava. O 9:40 dopoludnia vojenský bombardér vráža do najvyššej budovy sveta.

Zápis do Guinnessovej knihy rekordov

Bombardér do Empire State Building narazil medzi 78. a 80. poschodím. Náraz vytvoril v severnej strane mrakodrapu 5 metrov širokú a 6 metrov vysokú dieru priamo na mieste, kde sídlila Národná rada starostlivosti o katolíkov. Jeden z motorov prerazil južnú stranu mrakodrapu, preletel do susedného bloku a pristál na streche inej budovy, kde spôsobil požiar. Druhý motor aj s časťou podvozku spadol do výťahovej šachty, kde roztrhol laná výťahu. V ňom sa nachádzala Betty Lou Olivier, ktorá prežila pád výťahu zo 75. poschodia čím sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov.

Náraz lietadla a explózia paliva spôsobili rozsiahly požiar, ktorý sa hasičom podarilo dostať po necelej hodine pod kontrolu. Pri tragédii zahynulo 11 osôb a všetci traja členovia posádky bombardéru. Obrovským šťastím bolo, že v sobotu v budove pracovalo len približne 1 500 ľudí, pričom sa počet zamestnancov počas pracovného týždňa pohyboval okolo 15-tisíc.

Napriek rozsahu katastrofy prišla väčšina ľudí pracujúcich v Empire State Building v pondelok do práce rovnako ako každý iný. Statika budovy nárazom poškodená nebola, opravy sa vyšplhali na 1 milión amerických dolárov, čo v prepočte dnes prestavuje približne 14 miliónov USD.

Havária bombardéru z 28. júla 1945 americkej spoločnosti okrem tragédie priniesla aj nový zákon. Potom ako niektorí poškodení odmietli finančné vyrovnanie zo strany vlády, USA prijali federálny zákon o nárokoch a náhradu škody. Od roku 1946 tak môžu Američania v prípade podobných pochybení, akou bola havária vojenského lietadla, zažalovať vlastnú vládu. Havária bombardéru do Empire State Building o mnoho desaťročí pomohla aj pri vyšetrovaní mimoriadnych rozmerov tragédie pri práde Svetového obchodného centra.