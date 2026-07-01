Slovensko ide z extrému do extrému. Horúčavy vystriedajú búrky, SHMÚ varuje aj pred povodňami

Po niekoľkých dňoch, počas ktorých Slovensko zažívalo jedny z najväčších horúčav vo svojej histórii, prichádza výrazný zlom. Dnes síce teploty ešte na mnohých miestach vystúpia nad hranicu 35 °C, no bude to posledný takýto deň. Už v najbližších hodinách dorazia silné búrky. Meteorológovia pritom upozorňujú na hrozbu prívalových povodní v piatich okresoch.
Uplynulá vlna horúčav lámala rekordy naprieč krajinou. V Kamenici nad Hronom namerali podľa predbežných údajov až 41,3 °C, čím mohol padnúť slovenský rekord z roku 2007. Táto hodnota však ešte musí prejsť oficiálnou verifikáciou meteorológov. Ak sa údaj potvrdí, pôjde o najvyššiu teplotu nameranú na území Slovenska.
Platia viaceré výstrahy
Na väčšine Slovenska sa môže teplota vzduchu v stredu poobede vyšplhať na 33 až 35 stupňov Celzia. Vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Od obeda, miestami poobedia, sú vydané na väčšine územia aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Druhostupňová výstraha pred horúčavami platí v celom Nitrianskom kraji, tiež vo väčšine Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Bratislavského kraja, aj v okrese Rimavská Sobota a Žarnovica. Prvý stupeň výstrah je vydaný vo väčšine Banskobystrického a Prešovského kraja, tiež v okresoch Senica, Skalica, Rožňava, Púchov, Považská Bystrica, Ilava a Malacky. Výstrahy platia od 13.00 do 19.00 h.
Horúčavy vystriedajú búrky a povodne
S búrkami treba počítať v celom Banskobystrickom, Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Výstrahy platia aj v okresoch Gelnica, Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Vo väčšine sú výstrahy vydané od 12.00 h, v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji sú výstrahy vydané od 15.00 do 22.00 h.
Najnovšie SHMÚ zverejnil ďalšiu výstrahu a zdá sa, že Slovensko ide z extrému do extrému. V okresoch Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Považská Bystrica a Prievidza hrozia v stredu popoludní prívalové povodne, upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal aj hydrologické výstrahy.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížili odborníci.
Opakuje sa situácia spred mesiaca
Len mesiac dozadu pritom vyzerala situácia na Slovensku podobne a každým dňom pribúdali nové výstrahy pred povodňami pre ďalšie a ďalšie územia. Pôvodne sa pritom povodňové výstrahy týkali len okresov Žarnovica a Zlaté Moravce, pričom výstrahy pred búrkami platili v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji a rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad. Potom sa však situácia zmenila a postihnuté bolo už aj východné Slovensko. Výstrahy pred povodňami sa pritom objavovali takmer dva týždne.
Čo majú obyvatelia robiť pred ohrozením povodňami a záplavami
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky radí obyvateľom, aby si v rámci prevencie najskôr vytipovali bezpečné miesto, ktoré voda v prípade povodne nezaplaví. Hodnotné veci by mali zo suterénov, prízemných priestorov a garáží včas premiestniť na vyššie poschodia. Na utesnenie nízko položených dverí a okien odporúča ministerstvo pripraviť vrecia s pieskom.
Pre prípad núdze je potrebné zabezpečiť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 až 3 dni. Vlastníci osobných automobilov by mali svoje vozidlá pripraviť na okamžité použitie. Obyvatelia by sa mali taktiež pripraviť na možnú evakuáciu osôb aj zvierat, upevniť všetky voľne stojace veci, ktoré by mohla odniesť voda, a v predstihu si nachystať evakuačnú batožinu.
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