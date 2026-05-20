Populárny reťazec je v strate tretí rok za sebou. Silnej konkurencii sa však darí

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Populárny obchodný reťazec je na našom trhu dlhodobo v strate, pomoc hľadá v Česku.

Známy predajca záhradnej techniky a bazénov Mountfield má na našom trhu za sebou ďalšie náročné obdobie. Firma sa opäť prepadla do straty a bez finančnej pomoci z Česka by sa dostala do vážnych účtovných problémov.

Slovenská spoločnosť Mountfield je súčasťou českej obchodnej skupiny, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1991 vypracovala na jedného z najväčších predajcov záhradnej techniky, bazénov, záhradného nábytku a vybavenia pre dom a záhradu v strednej Európe. Na našom trhu sa jej však v posledných rokoch nedarí. Informoval o tom portál Index.

Tri roky v strate

Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004, keď otvorila viacero prvých predajní a rýchlo sa rozšírila do viacerých regiónov. Momentálne u nás prevádzkuje 18 predajní. Jej sortiment sa zameriava najmä na záhradný sortiment, kosačky, bazény, čerpadlá, záhradný nábytok a sezónne produkty pre domácnosti. Pri pohľade na hospodárske výsledky spoločnosti to však nevyzerá ružovo.

Mountfieldu sa nedarí udržať si stabilnú ekonomickú situáciu a už tretí rok zakončil v strate. Kým v minulosti firma dosahovala takmer 5 miliónov eur, podľa najnovších zverejnených výsledkov za rok 2025 je to „iba“ približne 2,2 milióna eur. To všetko pri tržbách oscilujúcich na úrovni 50 miliónov eur.

Nepriaznivé počasie a pomoc z Česka

V posledných rokoch teda firma čelí ekonomickým výzvam, keď jej hospodárenie ovplyvňuje sezónnosť dopytu, počasie a vyššia konkurencia na trhu. Spoľahnúť sa preto musí na finančnú pomoc.

Kľúčovým faktorom pre fungovanie slovenskej dcéry je podpora z Česka. Materská spoločnosť opakovane zasahuje finančne aj účtovne. Najzásadnejší zásah prišiel koncom roka 2025. Len krátko pred uzávierkou účtovníctva bolo schválené navýšenie kapitálového fondu formou vkladu od jediného spoločníka.

Do firmy tak prišlo približne 1,7 milióna eur. Tento krok zabránil tomu, aby spoločnosť skončila so záporným vlastným imaním. Ako poukázal portál Index, firma, ktorá vykazuje záporné vlastné imanie a zároveň má minimálne dvoch veriteľov, ktorým nedokáže splácať svoje finančné záväzky, je povinná do 30 dní podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť sa teda tomuto kroku nateraz vyhla.

V porovnaní s možnými konkurentmi na našom trhu však výrazne zaostáva. Medzi hlavných konkurentov patria aj siete ako OBI či Hornbach. OBI v roku 2025 dosiahlo tržby približne na úrovni 226 miliónov eur, zatiaľ čo Hornbach sa sústreďuje skôr na menší počet strategicky umiestnených predajní a širokú ponuku sortimentu pre profesionálov aj bežných zákazníkov. V roku 2024 jeho tržby dosiahli približne 168 miliónov eur.

