Predávala sa celé týždne: Obľúbenú potravinu sťahujú z predaja pre možné riziko, peniaze vám vrátia aj bez bločku

Poznáte to, práve ste si naložili na tanier dovarené jedlo, s chuťou ste sa doň pustili a zrazu v ústach zacítite niečo podozrivo tvrdé. V tej chvíli len dúfate, že to nie je zub. Presne takému nepríjemnému prekvapeniu sa teraz snaží predísť spoločnosť METRO, ktorá preventívne sťahuje z predaja jednu zo šarží kyslej kapusty.
Dôvodom je možný výskyt cudzieho predmetu vo výrobku. Spoločnosť preto zákazníkov na svojom webe vyzvala, aby výrobok nekonzumovali, ak ho majú doma.
Týka sa konkrétnej šarže
Ide o Metro Chef Kapustu kyslú bielu 85 % v 5-kilogramovom balení so šaržou L107 a s dátumom minimálnej trvanlivosti 25. júna 2026. Výrobok sa predával od 24. apríla do 14. mája 2026. Zákazníci ho môžu vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash & Carry SR. Peniaze im budú vrátené po predložení pokladničného dokladu.
Ak zákazník pokladničný doklad nemá, môže podľa spoločnosti požiadať zákaznícku recepciu o vystavenie jeho duplikátu. Výrobok je možné vrátiť do 31. mája 2026. METRO uviedlo, že situáciu preveruje spolu s dodávateľom. Keďže však nebolo možné vylúčiť riziko výskytu problému aj v ďalších kusoch výrobku, rozhodlo sa preventívne stiahnuť celú šaržu z predaja.
