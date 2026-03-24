Po nákupnom šialenstve ostali prázdne regály. Známy reťazec zmizol zo Slovenska, teraz zatvára aj u susedov

Slovenský maloobchodný trh zažil v uplynulom období azda svoje najdynamickejšie obdobie. Medzi stabilné veľké zahraničné potravinové reťazce prišla vlani Biedronka, regionálne sa bude snažiť kartami zamiešať napríklad ruský tvrdý diskont Mere. Dlhé roky sa však situácia nijako výrazne nemenila, práve naopak. Trh prirodzene „preriedil“ niekoľkých obchodníkov, ktorí to aj napriek smelým plánom museli zabaliť.
Reč je napríklad o sieti Hypernova, ktorú ešte dlhé roky po jej exite pripomínali opustené objekty, ale tiež o reťazci Carrefour. Francúzsky gigant vstúpil pod Tatry v roku 2000, no jeho tuzemské fungovanie sa neskončilo úspešne. Ako sa zdá, podobný scenár mu reálne hrozí aj v Poľsku. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.
Zatváranie pobočiek pokračuje
Z dostupných informácií vyplýva, že na konci marca sa zatvorí ďalšia veľká predajňa v meste Świdnik. Podľa poľských médií sa v prevádzke postupne vyprázdňujú regály s tovarom. Zároveň boli pozastavené dodávky väčšiny produktov. Ani zďaleka pritom nejde o ojedinelé rozhodnutie spoločnosti, ktorá postupne optimalizuje svoju poľskú sieť.
Ako špecifikoval portál lublin112.pl, začiatkom roka svoje brány zatvorila predajňa v meste Lublin. Celkovo sa rozsiahla sieť Carrefour vlani v Poľsku zúžila o 46 obchodov. V súvislosti s terajším prepúšťaním by podľa odborov malo o prácu prísť minimálne 250 ľudí, no skutočný počet by vraj mohol byť aj vyšší.
Domáce médiá už dlhší čas informujú o tom, že francúzsky reťazec sa v Poľsku borí s negatívnymi finančnými výsledkami a stratami – pre spoločnosť ide o jeden z najslabších trhov. U našich severných susedov má pritom viac ako 700 obchodov a podľa oficiálnych informácií v súčasnosti pracuje na efektívnejšom modely fungovania. Neoficiálne správy zase špekulujú o predaji potenciálnemu kupcovi.
Wiadomosci Handlowe získali informácie priamo z centrály reťazca, podľa ktorej sú „všetky dvere otvorené“. Záujem sa skloňoval napríklad v súvislosti so spoločnosťou Jerónimo Martins a Biedronkou.
V širšom meradle ale Francúzi neoptimalizujú iba v Poľsku. Transformačný proces zasiahol tiež Rumunsko, kde takmer 500 predajní Carrefour prevezme spoločnosť Pavăl Holding, či Taliansko, kde predajne získala skupina NewPrinces.
Skončil aj na Slovensku
Aj keď si to možno mnohí domáci spotrebitelia nepamätajú, Carrefour prevádzkoval predajne aj na Slovensku. Medzi otvorením prvej a zatvorením poslednej pobočky ubehlo 18 rokov, no celkové fungovanie nebolo ani zďaleka také veľkolepé, ako sa očakávalo.
Vstup francúzskeho reťazca na Slovensko datujeme do roku 2000, keď otvoril svoju prvú predajňu v našom hlavnom meste. Konkrétne to bolo v Petržalke, ku ktorej sa už čoskoro pridala vlajková loď v nákupnom centre Polus. Už v roku 2001 rozšíril svoju flotilu o obchody v Žiline a Košiciach. V tomto bode sa však tuzemská expanzia zasekla a ambiciózne plány sa zmenili na hľadanie exit plánu.
Začiatok nového milénia symbolizoval zmenu nákupného správania Slovákov, ktorí vyhľadávali skôr kompaktnejšie supermarkety, na čo doplatila napríklad aj Hypernova.
V roku 2005 Carrefour spustil kampaň s titulom „výpredaje storočia“ so zľavami až 90 %, ktorá do obchodov prilákala obrovské množstvo ľudí a spôsobila doslova ošiaľ. Ako sa však ukázalo, zľavy sa týkali iba niekoľkých produktov, čo nebolo v súlade s prezentovanými faktmi a podľa dostupných správ mal reťazec dokonca od Slovenskej obchodnej inšpekcie dostať pokutu.
Promoakcia však nebola rozkvetom, ale snahou o exit. Zanedlho sa hovorilo o predaji siete Carrefour britskému Tescu, čo stopol Protimonopolný úrad SR. Francúzi tak značku a predajne prenechali slovenskej firme, ktorá dokázala pridať predajňu aj v Trnave, no následne sa objavili informácie o existenčných problémoch – tie napokon vyvrcholili na prelome rokov 2017 a 2018 a vyústili do kompletného zatvorenia všetkých obchodov.
Viac o príbehu značky Carrefour na Slovensku sme napísali v tomto článku.
