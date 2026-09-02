Politológ Řádek v 1 na 1: Premiér útokmi na novinárov preferenčne stráca

Štátne oslavy SNP sa tento rok v podaní Roberta Fica zmenili na predvolebný míting. Premiér využil pódium venované hrdinom povstania na útoky proti opozícii, médiám aj Európskej únii. A je v tom až absurdný paradox. Pred veteránmi, ktorí sa pred 82 rokmi odmietli podvoliť agresorovi a so zbraňou v ruke sa mu postavili, dnes premiér relativizuje zodpovednosť agresora, toho súčasného.
Rusko podľa neho démonizujeme, Európa príliš zbrojí a problémom sa stávajú tí, ktorí sa napadnutej Ukrajine snažia pomôcť brániť. Čo teda zostalo z odkazu SNP v slovenskej politike? Aj na tieto otázky odpovedal politológ Miroslav Řádek.
Negatívne hodnotí najmä premiérove útoky na novinárov. Pripomenul jeho verbálny útok na novinárku STVR, ktorú prednedávnom označil za „hlupaňu“, na ktorú by vystriekal „sto litrov studenej vody“. Podľa Řádka tým Fico aj preferenčne stráca. Dodal, že vo Ficovom príhovore na tohtoročných oslavách SNP chýbala konštruktívnosť.
Aktuálny vývoj preferencií politológ nevidí prekvapivý. Najnovší prieskum agentúry IPSOS pre Denník N ukazuje pomerne tesné rozdelenie politických síl. Ak by sme počítali PS, SaS, KDH a hnutie Igora Matoviča ako jeden potenciálny blok, disponovali by spolu 79 mandátmi. Na druhej strane by stáli Smer, Hlas a Republika.
Ostatné strany by podľa tohto modelu zostali pred bránami parlamentu. Napriek všetkým kauzám, napriek trom konsolidáciám, protidemokratickým rozhodnutiam a spôsobu vládnutia súčasnej koalície teda nevidíme výrazný prepad jej podpory. Podpora Roberta Fica sa však podľa Řádka bude odvíjať od toho, ako konštruktívne bude premiér vystupovať.
Podľa politológa mu stúpajú preferencie práve v čase, keď menej útočí nielen na svojich oponentov, ale aj na médiá. Záležať bude aj od toho, či dokáže vytiahnuť úspechy svojho vládnutia.
Opozícia má podľa neho priestor získať ešte nerozhodnutých voličov. Odporúča využívať najmä pozitívnu mobilizáciu, nielen témy „antifico“. Richarda Sulíka zároveň považuje za minulosť slovenskej politiky, do ktorej podľa Řádka patrí aj Boris Kollár. Ak by sa aj Sulík pripojil k budúcej Kollárovej kandidátke, nepredpokladá, že sa do parlamentu dostanú.
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