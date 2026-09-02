Návrat Leopolda do Dunaja priniesol záhadu: Pozorní diváci si všimli detail, oženil sa utajene?

Maštalír v Dunaji

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Návrat Leopolda do Dunaja sprevádza záhada s obrúčkou. Diváci už majú teóriu, čo sa mohlo stať.

Dunaj, k vašim službám sa oficiálne vrátil s 15. sériou a už od začiatku preveruje, či ho diváci sledujú dostatočne pozorne. Hneď v úvode totiž prišiel so záhadou, ktorú musia fanúšikovia vyriešiť, ak sa im nechce čakať na oficiálne vysvetlenie. Ako je to už totiž dobre zaužívané, diváci Dunaja nikdy nemali problém filozofovať a prichádzať s vlastnými teóriami ohľadom seriálu.

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Tentoraz sa teórie točia okolo postavy Leopolda. V seriáli totiž absentoval celých 12 sérií, hoci bol spomenutý prostredníctvom listov a telefonátov. Bol tak najdlhšie absentujúcou postavou, hoci si od seriálu dali pauzu napríklad aj predstaviteľka Leny, Jana Kovalčiková, alebo predstaviteľ Michala, herec Peter Pecha.

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Prečo manželstvo utajil?

Nie tak div, že diváci majú množstvo otázok na to, čo počas tých rokov Leopold robil a s kým sa stretával. Ako pritom ukázal záber z prvej epizódy novej série, zdá sa, že sa počas rokov mimo Slovenska stihol aj oženiť. Diváci totiž sledovali, ako si z prsta zložil obrúčku, a okamžite začali prichádzať s viacerými teóriami, prečo by sa rozhodol manželstvo utajiť.

Ruka s obrúčkou
Reprofoto: TV Markíza

Niektorí tvrdili, že sa rozviedol, iní si myslia, že jeho manželka zomrela, a práve preto sa rozhodol vrátiť späť na rodné Slovensko. Objavili sa však aj tipy, že jeho manželkou bude postava, ktorú stvárni Vica Kerekes. Jej postava sa však volá Zoja Zariečna, no je možné, že si jednoducho nezmenila priezvisko a tiež sa rozhodla sobáš utajiť. Ako to nakoniec bude, ukáže len čas.

Čo sa udialo v prvej epizóde

Diváci už v prvej ukážke videli nálety na transport, v ktorom sa viezli aj Imrich s Holubcom. Po prvej epizóde už vedia, že obaja prežili, keďže Imrich Holubca zachránil a pripomenul mu, že musí prežiť pre svoju dcéru. Rovnako šťastný koniec má aj zápletka s Lenou z finále 14. série. V nemocnici otvorila oči a na jej počudovanie zistila, že jej sestra absolútne netuší, že ten, kto ju postrelil, bol jej vlastný manžel. Dokonca si myslí, že to bol René. Ako však všetci diváci vedia, Lena si nikdy nehryzie do jazyka, a tak ani teraz neváhala Helge prezradiť, kto v skutočnosti stál za guľkou v jej hrudi.

Dunaj, k vašim službám
Reprofoto: TV Markíza

Do deja sa, samozrejme, vrátil dlho očakávaný Leopold. Ten sa rozhodol nájsť svoju rodinu a síce diváci videli, že sú Kučerovci v poriadku, on to šťastie nemal a zatiaľ je jeho pátranie bezvýsledné. Čo je však ešte horšie, keďže s otázkou, kde sa nachádzajú, došiel priamo za Walterom Klausom, dostal nepravdivú informáciu, že sa nachádzajú vo vlaku namierenom do tábora. To je síce sčasti pravda, no okrem Imricha a Holubca sa zvyšok rodiny stále skrýva u Lucie doma. Ako sa totiž hovorí: pod svetlom je najväčšia tma, a tak sa zdá, že sa tam nemusia ničoho obávať.

Prvá epizóda 15. série tiež ukázala nový pár v podaní Astrid Höss a Ericha Fischera. Bývalá milenka a bývalý ctiteľ svoj vzťah veľkolepo oznámia priamo v dome Klausovcov.

Aký problém mali diváci Dunaja, k vašim službám pri sledovaní seriálu, si môžete prečítať v našom článku: Diváci Dunaja oslavujú návrat seriálu: Pochvaly za dej však striedali sťažnosti, prekážajú im dve veci.

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