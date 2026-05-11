Vodiči sa cez Strečno takmer nepohnú: Uzávera tunela Višňové spôsobila nápor áut, obchádzku zablokovala nehoda

Na ceste I/18 pod Strečnom sa v pondelok popoludní tvoria kolóny. Dôvodom je dopravná nehoda dvoch nákladných motorových vozidiel.
Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, blokovaný je jazdný pruh v smere zo Žiliny do Martina, na mieste zasahujú hasiči a policajné hliadky.
Cez Strečno aktuálne vedie obchádzková trasa
Cesta I/18 cez Strečniansku úžinu je aktuálne obchádzkovou trasou pri dvojtýždňovej uzávere tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Uzávera potrvá do 17. mája.
