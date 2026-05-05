Zahraničné médiá píšu o našich Tatrách. Vraj sú lacnou alternatívou za Alpy

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Dokonca ich vyhlásili za najlacnejšiu dovolenkovú destináciu v roku 2026.

Naše najvyššie pohorie sa dostalo do centra pozornosti zahraničných médií. Podľa nich ponúkajú nádhernú prírodu, hory porovnateľné s Alpami a ceny, ktoré majú byť pre britských turistov mimoriadne priaznivé.

Vraj u nás neminú veľa peňazí

Portál Unilad označil Vysoké Tatry na Slovensku za „lacnú alternatívu Álp“, dokonca ich vyhlásil za najlacnejšiu dovolenkovú destináciu v roku 2026. Tvrdí, že je to ideálne miesto pre tých, ktorí milujú prírodu. Vraj ponúkajú úžasné scenérie len za zlomok ceny.

Odvoláva sa na Skyscanner, podľa ktorého sú naše Tatry pre Britov najlacnejším miestom, kam môžu letieť toto leto. Priemerná cena letenky z Veľkej Británie do Popradu má v júni stáť približne 63 eur.

Turistom odporúčajú vybrať sa do Popradu, ktorý je vstupnou bránou do Vysokých Tatier, o ktorých tvrdia, že sú úžasným pohorím konkurujúcim Alpám. Poprad označili ako obľúbené centrum milovníkov turistiky, lyžovania, prírody a histórie. Bonusom je vraj, že u nás neminú veľa peňazí, s čím by pravdepodobne veľa Slovákov nesúhlasilo.

Ilustračná foto: Unsplash

Vyzdvihli „nízku“ cenu piva

Zároveň odporúčajú navštíviť okolité termálne kúpele, Podtatranské múzeum a Tatranskú galériu. Vyzdvihujú aj architektúru mesta, ktorá vraj obstála v skúške času.

Dokonca ako jedno z viacerých pozitív spomínajú cenu piva v Poprade, za ktoré by turisti nemali zaplatiť viac ako 3,50 eura a jedlo v reštaurácii má stáť 15 eur. Ako pozitívne vnímajú tiež cenu jednosmerného lístka na verejnú dopravu, ktorá má byť okolo dvoch eur.

Vysoké Tatry sú bezpochyby nádherné a ponúkajú jedinečnú dovolenku, no zdá sa, že ich „lacnosť“ závisí najmä od uhľa pohľadu. Kým britskí turisti chodia do Tatier, pretože sú pre nich lacné, Slováci uprednostňujú skôr Alpy, ako sme vás už informovali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V príručnej batožine by ste mali mať vždy zbalenú aj tenisovú loptičku, tvrdia odborníci

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť
Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac