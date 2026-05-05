Zahraničné médiá píšu o našich Tatrách. Vraj sú lacnou alternatívou za Alpy

Naše najvyššie pohorie sa dostalo do centra pozornosti zahraničných médií. Podľa nich ponúkajú nádhernú prírodu, hory porovnateľné s Alpami a ceny, ktoré majú byť pre britských turistov mimoriadne priaznivé.
Vraj u nás neminú veľa peňazí
Portál Unilad označil Vysoké Tatry na Slovensku za „lacnú alternatívu Álp“, dokonca ich vyhlásil za najlacnejšiu dovolenkovú destináciu v roku 2026. Tvrdí, že je to ideálne miesto pre tých, ktorí milujú prírodu. Vraj ponúkajú úžasné scenérie len za zlomok ceny.
Odvoláva sa na Skyscanner, podľa ktorého sú naše Tatry pre Britov najlacnejším miestom, kam môžu letieť toto leto. Priemerná cena letenky z Veľkej Británie do Popradu má v júni stáť približne 63 eur.
Turistom odporúčajú vybrať sa do Popradu, ktorý je vstupnou bránou do Vysokých Tatier, o ktorých tvrdia, že sú úžasným pohorím konkurujúcim Alpám. Poprad označili ako obľúbené centrum milovníkov turistiky, lyžovania, prírody a histórie. Bonusom je vraj, že u nás neminú veľa peňazí, s čím by pravdepodobne veľa Slovákov nesúhlasilo.
Vyzdvihli „nízku“ cenu piva
Zároveň odporúčajú navštíviť okolité termálne kúpele, Podtatranské múzeum a Tatranskú galériu. Vyzdvihujú aj architektúru mesta, ktorá vraj obstála v skúške času.
Dokonca ako jedno z viacerých pozitív spomínajú cenu piva v Poprade, za ktoré by turisti nemali zaplatiť viac ako 3,50 eura a jedlo v reštaurácii má stáť 15 eur. Ako pozitívne vnímajú tiež cenu jednosmerného lístka na verejnú dopravu, ktorá má byť okolo dvoch eur.
Vysoké Tatry sú bezpochyby nádherné a ponúkajú jedinečnú dovolenku, no zdá sa, že ich „lacnosť“ závisí najmä od uhľa pohľadu. Kým britskí turisti chodia do Tatier, pretože sú pre nich lacné, Slováci uprednostňujú skôr Alpy, ako sme vás už informovali.
