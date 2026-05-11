Veľká odstávka vody v Bratislave: Potrvá niekoľko dní, dotkne sa desiatok tisíc ľudí

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian/Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Dôvodom je napojenie nového akumulátora tepla.

Obyvatelia časti Bratislava – západ budú mať od 1. do 5. júna 2026 prerušenú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Odstávka sa dotkne Dúbravky, Karlovej Vsi, Dlhých dielov a Mlynskej doliny. Dôvodom je napojenie nového akumulátora tepla na horúcovodné rozvody Teplárne Západ na bratislavských Poliankach.

Informoval o tom MH Teplárenský holding. Spoločnosť uviedla, že v prípade skoršieho ukončenia prác bude dodávka obnovená pred plánovaným termínom. Tepláreň Západ bude počas napojenia zariadenia mimo prevádzky. Nový systém tvorí akumulačná nádrž s príslušenstvom s objemom približne 1 500 kubických metrov. Výkon nabíjania a vybíjania má dosahovať 10 MWt.

Zníženie emisií

„Akumulácia tepla je v podstate batéria pre teplo. Funguje jednoducho: keď je tepla alebo elektriny nadbytok, zásobník sa nabije, a keď je odber veľký, zásobník sa vybíja,“ uviedol výrobný riaditeľ MH Teplárenského holdingu Juraj Mydliar. Akumulácia má umožniť stabilnejšiu prevádzku zdrojov a efektívnejšie využívanie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Teplo sa bude ukladať v čase, keď nie je potrebné okamžite ho dodávať odberateľom, a využívať sa má najmä pri ranných a popoludňajších špičkách v odbere. Podľa MH Teplárenského holdingu má projekt prispieť k zníženiu emisií približne o 7 000 ton CO₂ ročne. Spotreba paliva by mala klesnúť takmer o 36 000 MWh ročne.

Projekt akumulácie tepla v systéme centrálneho zásobovania teplom Západ získal v roku 2023 nenávratný finančný príspevok z Modernizačného fondu. Podobné riešenia pripravuje MH Teplárenský holding aj v ďalších prevádzkach, a to v bratislavskej Teplárni Východ a vo Zvolene. V pláne je aj projekt v Košiciach.

