Experiment ako z filmu Spider-Man 2: Vedci vytvorili „umelé slnko“, z výsledku sú nadšení

Čínska súkromná spoločnosť Energy Singularity oznámila významný úspech vo vývoji jadrovej fúzie. Jej experimentálny reaktor HH70 dokázal udržať plazmu stabilnú až 1337 sekúnd, teda viac než 22 minút.
Ako referuje web rp.pl, ide o významný výsledok medzi súkromnými fúznymi projektmi a dôkaz, že technológia „umelého slnka“ sa postupne posúva z teórie do praxe. Cieľom projektu je napodobniť procesy, ktoré prebiehajú vo hviezdach. Fúzna reakcia spája ľahké atómy do ťažších a pritom uvoľňuje obrovské množstvo energie bez emisií CO₂ a bez dlhodobého rádioaktívneho odpadu.
Pomáha aj umelá inteligencia
Základom systému je tokamak – zariadenie v tvare prstenca, ktoré pomocou silných magnetických polí udržiava extrémne horúcu plazmu pod kontrolou. Reaktor HH70 využíva vysokoteplotné supravodiče, vďaka ktorým môže byť celý systém menší a lacnejší než tradičné fúzne projekty. Stabilitu plazmy navyše riadila umelá inteligencia, ktorá v reálnom čase upravovala magnetické pole a pomáhala predchádzať destabilizácii plazmy.
Firma vznikla len v roku 2021 a aktuálny reaktor postavila za približne dva roky. Ďalším krokom má byť výkonnejší model HH170, ktorý má do roku 2027 dosiahnuť energetický faktor Q na úrovni 10 až 20. To by znamenalo, že zariadenie vyprodukuje 10 až 20-násobne viac energie, než samo spotrebuje.
Vývoj fúznej energie sleduje celý svet. Najväčším medzinárodným projektom zostáva ITER vo Francúzsku, na ktorom spolupracuje 35 krajín. Čínsky startup však ukazuje, že významné objavy dnes nemusia prichádzať iba od štátnych megaprojektov, ale aj od rýchlo rastúcich súkromných firiem.
