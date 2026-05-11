Káva prudko lacnie. Vieme, kedy sa to odzrkadlí aj na slovenských regáloch

Káva prudko lacnie, efekt sa však prejaví až o pár mesiacov. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
Spresnil, že cena kávy arabica klesla za posledný týždeň o 8 % a za posledných 12 mesiacov takmer o tretinu. Aktuálne sa obchoduje okolo 2,70 USD (2,29 eura) za libru (0,454 kg).
Dôvodom je rekordná brazílska úroda
„Pozadie tohto pohybu je pritom pomerne jasné. Trh sa pripravuje na rekordnú brazílsku úrodu. Viacero analytických spoločností projektuje brazílsku produkciu pre sezónu 2026/27 na úrovni 71 až 76 miliónov vriec, čo by predstavovalo medziročný nárast okolo 12 až 15 %,“ vysvetlil.
Globálny prebytok kávy môže podľa odhadov vzrásť na 10 miliónov vriec oproti 1,8 milióna v roku 2025, čo by bol najväčší prebytok za posledných šesť rokov.
Na Slovensku si na zlacnenie počkáme
„Pre slovenského spotrebiteľa to zatiaľ v cene kávy v obchode viditeľné nie je, keďže sa komoditné ceny do maloobchodu prenášajú s oneskorením a cez filter marží pražiarní. Na slovenských regáloch sa lacnejšia káva môže objaviť až o šesť až 12 mesiacov,“ dodal analytik.
