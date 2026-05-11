Marika Gombitová otvorene prehovorila o svojom úraze: Bola prekvapená, že našla odvahu pokračovať v hudbe

Marika Gombitová patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej populárnej hudby. Jej hlas, nezameniteľný prejav a silné emotívne piesne ju zaradili medzi legendy, ktoré formovali hudobnú scénu nielen v 80. rokoch, ale ovplyvňujú ju dodnes.
Spevácka legenda je na scéne už vyše 40 rokov. Má za sebou stovky koncertov a napriek jednej veľkej životnej prekážke, ktorá ju zasiahla, si dokázala udržať výnimočné miesto v srdciach fanúšikov a jej tvorba zostáva symbolom kvality. Keď sa pre Rádio Melody vrátila späť v čase, sama sa čuduje, kde v sebe nabrala toľko sily pokračovať v hudobnej tvorbe.
Keď sa Modus rozpadol
Začiatky Mariky Gombitovej sa spájajú s pôsobením v kapele Modus s Jankom Lehotským, Mirom Žbirkom a Lacom Luceničom. Išlo o veľké spevácke i autorské mená a osobnosti, ktoré chceli tvoriť hudbu a komponovať pesničky. Speváčka vníma s odstupom času, že bol v Moduse pretlak osobností.
“Bolo to citeľné. Vnímala som to veľmi silno a vlastne pred tým mojím úrazom som cítila, že niečo sa deje. Pri poslednom koncerte sme sa rozlúčili, že Modus sa rozpadáva a že Meky ide s Lacom Luceničom svojou cestou. Ja som ostala sama, nemala som inú možnosť, nič, nevedela som, čo bude so mnou, s kým budem robiť,“ priznala svoje pocity Marika, ktorá sa dala na sólovú spevácku dráhu.
Na Modus však nezanevrela úplne a zaujímalo ju, ako sa darí Jankovi i Mirovi Žbirkovi. A tak sa každý jeden z nich venoval hudbe a Marika si zahrala v populárnom muzikáli Neberte nám princeznú. “Spomínam si na tie moje korálky vo vlasoch, ktoré som mala ako Katka, ktorú som hrala. Museli mi ich zapletať 4 hodiny. Bola to skvelá robota, kiež by prišla ďalšia taká podobná. Veľmi ma to bavilo a dobre sa mi spievalo,” zaspomínala si speváčka, ktorá si muzikál zvykne pozrieť vždy na svoje narodeniny.
