Slovákom rastú mzdy, zamestnanosť však klesla vo väčšine odvetví: Najhoršie dopadol jeden sektor

Reálne mzdy boli v marci medziročne vyššie v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví, zatiaľ čo zamestnanosť vzrástla len v štyroch z nich. Platy najrýchlejšie rástli v predaji a oprave motorových vozidiel, zamestnanosť klesla najviac vo veľkoobchode. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerná nominálna mesačná mzda sa v marci medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Jej rast sa pohyboval v rozpätí od 2,3 % v informáciách a komunikácii do 7,7 % v predaji motorových vozidiel vrátane opráv. Mzdy vzrástli aj reálne, teda po očistení o vplyv inflácie, a to v deviatich z desiatich sledovaných odvetví.
Zamestnanosť klesla v šiestich odvetviach
Reálny rast v medziročnom porovnaní sa menil od 0,3 % v ubytovaní do 4,1 % v predaji a oprave motorových vozidiel. Vyššie tempo rastu, o vyše 3 %, evidoval veľkoobchod, ďalej doprava so skladovaním a tiež stavebníctvo. V priemysle sa reálne mzdy medziročne zvýšili o 2,5 %. Platy však klesli v informáciách s komunikáciou, a to o 1,2 %.
Od začiatku tohto roka rástli nominálne mzdy v deviatich z desiatich odvetví, reálne v siedmich. Vývoj reálnych miezd sa pohyboval od poklesu o 5 % v informáciách a komunikácii po rast o 2,9 % v stavebníctve. Zamestnanosť bola v tohtoročnom marci medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvýraznejší pokles zaznamenal veľkoobchod, a to o 3,3 %. Úbytok zamestnaných osôb registrovali aj v priemysle (-0,7 %) a maloobchode (-1,9 %).
Naopak, medziročne vyššiu zamestnanosť zaznamenali štyri odvetvia, najmä ubytovanie, kde vzrástla o 5,5 %. Miernejší rast, do 3,5 %, evidovalo aj stavebníctvo, vybrané trhové služby či reštaurácie a pohostinstvá. Od začiatku tohto roka sa zamestnanosť medziročne zvýšila v šiestich z desiatich odvetví, najmä v ubytovaní o 6,5 %. Pokles do 4 % evidoval priemysel, doprava so skladovaním, maloobchod a tiež veľkoobchod.
Analytici hovoria o raste zamestnanosti aj miezd
Inštitút finančnej politiky (IFP) pripomenul, že zamestnanosť od začiatku roka rastie a v marci sa zvýšila o 0,4 %. Hoci si pripísala najvyšší rast za posledných 15 mesiacov, podľa očakávaní analytikov celková zamestnanosť za prvý kvartál roka neprekoná februárovú prognózu.
Mzdy vo vybraných odvetviach súkromného sektora v marci zrýchlili dynamiku na 5,7 %, po očistení o infláciu sa rast miezd priblížil k 2 %, uviedol IFP. Pripomenuli, že najlepší výsledok si pripísalo stavebníctvo. Zrýchlenie však bolo podľa analytikov prítomné naprieč všetkými sektormi. „Úvod roka indikuje rast miezd zamestnancov v súkromnom sektore tesne pod 5 %, čo je v súlade s našou prognózou z februára,“ doplnil IFP.
Nahlásiť chybu v článku