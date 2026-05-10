Nikola porovnala ceny potravín na Slovensku a v Španielsku. Tvrdí, že mnohé sú kvalitnejšie a lacnejšie

Klaudia Oselská
Na Slovensku by za rovnaký nákup zaplatila o 6,11 € viac ako v Španielsku.

Španielsko je nádherná krajina, ktorá je zároveň aj jednou z najobľúbenejších letných destinácií Slovákov. Nikola, ktorá pochádza zo Slovenska a v Španielsku žije už niekoľko rokov, odhalila, o koľko sú potraviny v Španielsku drahšie alebo lacnejšie ako u nás na Slovensku.

S Nikolou Novekovou sme sa nedávno rozprávali o jej živote v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii. Prezradila nám, že Španielsko ju naučilo spomaliť, užívať si život a stále sa nehnať za niečím. Zároveň nám porozprávala o svojich skúsenostiach s prácou, bývaním, kultúrou, so zdravotníctvom aj sociálnou pomocou v Španielsku. Tentoraz nám však odhalila, koľko stoja potraviny v Španielsku a aká je ich kvalita.

Nikola sa rozhodla porovnať ceny potravín Španielsko vs Slovensko a zároveň k tomu pripravila aj príspevok, o ktorý sa podelila na svojom instagramovom profile pod prezývkou slovenka_v_spanielsku.

Posvietila si na ceny základných potravín

Nikola sa pozrela na ceny základných potravín, ako sú maslo, mlieko, mäso, vajcia, chlieb a zelenina. Zistila, že za 250 gramov masla by v Španielsku zaplatila 1,99 € a na Slovensku 2,53 €, za 1 liter mlieka v Španielsku by dala 1,29 € a za 1,5 litra mlieka na Slovensku 1,19 €, 1 kilogram kuracích pŕs by ju v Španielsku vyšiel na 6,65 €, na Slovensku však až na 9,99 €, chlieb v Španielsku stojí 0,99 € a na Slovensku 1,89 €, 12 vajec veľkosti M v Španielsku vyjde na 3,10 € a na Slovensku 10 vajec veľkosti M na 2,99 €.

Nikola sa však pozrela aj na cenu mozzarelly, za ktorú by v Španielsku zaplatila 0,85 € a na Slovensku 1,29 €, ale aj na cenu paradajok voľných, ktoré v Španielsku stoja 2,59 € a na Slovensku 3,69 €.

Rovnaký nákup by ju tak v Španielsku vyšiel na 17,46 € a na Slovensku na 23,57 €, čo je o 6,11 € drahšie.

Je však nutné dodať, že toto porovnanie cien potravín Slovensko vs Španielsko nie je úplne najpresnejšie, a to hneď z viacerých dôvodov. Nikola totiž porovnávanie spravila počas veľkonočných sviatkov, preto boli mnohé potraviny na Slovensku vypredané a toto boli jediné, ktoré vtedy mali.

Nikola nám zároveň prezradila, že vo väčšine supermarketov v Španielsku nemajú toľko druhov značiek jednotlivých potravín v porovnaní so Slovenskom. „Preto by som to zhodnotila tak, že španielske potraviny, ktoré som zdokumentovala v príspevku, sú naozaj také, ktoré tu bežne Španieli alebo my, čo v Španielsku žijeme, nakupujeme. No slovenské asi nie sú úplne presné,“ upresnila pre interez Nikola.

V Španielsku sú potraviny vraj kvalitnejšie

No okrem ceny potravín je dôležitá aj ich kvalita. Podľa Nikoly viacerí ľudia tvrdia, že kvalita ovocia a zeleniny v Španielsku je zlá, no iní naopak hovoria, že kvalita potravín v Španielsku je vo všeobecnosti omnoho vyššia ako na Slovensku.

Podľa môjho názoru to veľmi závisí od danej potraviny. Ak kupujete ovocie a zeleninu v supermarketoch ako Lidl, Mercadona, Aldi, kvalita je nízka. Na každom kroku je tu však „zelovoc“, kde sú zelenina aj ovocie kvalitnejšie. Ostatné produkty, ako niektoré druhy syrov, ryby, morské plody a niektoré mäsové výrobky, sú podľa mňa kvalitnejšie v Španielsku,“ prezradila Nikola.

