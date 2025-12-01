Získal obrovské uznanie kritikov. Má výborné hodnotenie, až 95 %: Tento nový film priam zhltnete

Foto: MovieStillsDB

Netflix si pre divákov v decembri pripravil poriadne pestrý výber filmov a seriálov.

Pripravte si pukance. Prichystali sme si pre vás zoznam tých najlepších filmových a seriálových noviniek, ktoré obľúbená streamovacia platforma Netflix predstaví tento mesiac. 

The Abandons

4. decembra na Netflix dorazí nový westernový dramatický seriál The Abandons, ktorý sleduje príbeh z polovice 19. storočia v nehostinnom prostredí amerického Západu. V centre diania stojí Fiona Nolanová – oddaná Írka, ktorá túži po rodine, má to však háčik, je neplodná. Preto sa rozhodne prijať pod svoju ochranu štyri siroty a začať nový život na pôde v Oregone. Jej snaha ale narazí na odpor mocných európskych aristokratov, ktorí si chcú región privlastniť.

Simon Cowell: The Next Act

Dokumentárna miniséria Simon Cowell: The Next Act prinesie jedinečný pohľad na tvorivý proces muža, ktorý výrazne formoval modernú „pop music“.

Kamery sledujú Simona Cowella v období, keď sa púšťa do hľadania novej chlapčenskej skupiny s potenciálom stať sa ďalším svetovým fenoménom. Diváci sa dostanú k samotnému jadru celého procesu – od otvorených kastingov nabitých nádejnými spevákmi, cez náročný výber finalistov v Miami, až po prvé pokusy o vznik debutového singla.

Súčasťou seriálu je aj osobnejšia rovina. Cowell sa obzerá späť za svojou kariérou, hovorí o úspechoch, ale aj o obavách, či dokáže znovu vytvoriť niečo rovnako silné ako jeho predošlé projekty.

Šesťdielna séria odštartuje na Netflixe 10. decembra 2025.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Tretí diel mysterióznej série Riana Johnsona opäť privedie na scénu detektíva Benoita Blanca v podaní Daniela Craiga. Detektív sa tentoraz ocitne v severnom New Yorku, kde má objasniť smrť kontroverzného kňaza Jeffersona Wicksa. Jeho náhla, brutálna smrť počas bohoslužby rozvíri napätú cirkevnú komunitu a všetky pohľady sa obrátia na mladého farára Juda Duplenticyho – bývalého boxera s problematickou minulosťou.

Ako Blanc postupne odhaľuje sieť klamstiev, skrytých dedičstiev a rodinných tajomstiev, ukáže sa, že vražda je len špičkou ľadovca. V tieni kostola sa roky hromadili nevyriešené krivdy, spory o majetok aj manipulatívne ambície, ktoré ovplyvnili životy viacerých členov kongregácie. Postupne vyplávajú na povrch falošné zrady, prešľapy duchovenstva, skryté romániky aj túžba po peniazoch, ktoré mali navždy zmeniť cirkev.

Snímku, ktorá získala obrovské uznanie kritikov a na Rotten Tomatoes hodnotenie až 95 %, si budete môcť pozrieť už 12. decembra na Netflixe.

Back to Black

Na Netflix 14. decembra konečne dorazí životopisný film z roku 2024 o slávnej Amy Winehouse s názvom Back to Black, ktorý prináša intímny pohľad na jej búrlivý život a výnimočný talent. Snímka sa zameriava na dva kľúčové vzťahy, ktoré formovali jej osobnosť aj kariéru.

Prvým je hlboké puto s babičkou Cynthiou – excentrickou, silnou a tvorivou ženou, ktorá Amy dodala odvahu byť sama sebou, nasledovať hudbu a nenechať sa zviazať očakávaniami. Druhým zásadným človekom v jej živote bol Blake, muž, s ktorým prežila obdobie plné vášne, závislostí a emocionálnych výkyvov.

Po strate oboch opôr Amy prepadla vlastným démonom, no práve v tomto temnom období vznikol album Back to Black – dielo, ktoré ju vystrelilo na vrchol svetovej scény. Film ukazuje, ako jej raketová sláva priniesla nielen uznanie, ale aj neznesiteľný tlak, s ktorým sa citlivá umelkyňa len ťažko vyrovnávala.

Emily in Paris

Pre všetkých fanúšikov ikonického seriálu Emily in Paris máme skvelú správu, tento mesiac sa môžete tešiť na novú sériu, ktorá na Netflix dorazí 18. decembra.

Všetkých 10 epizód bude na Netflixe dostupných naraz a okrem známeho hereckého obsadenia sa predvedú aj nové tváre, medzi ktorými bude Minnie Driver ako princezná Jane či Bryan Greenberg ako nový Američan v Paríži.

Z predchádzajúcich sérií sa vráti Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Samuel Arnold (Julien) a Bruno Gouery (Luc). Nová séria však bude bez Camille Razat, ktorá od prvej série stvárňovala Gabrielovu priateľku Camille.

V decembri však na Netflix pribudne aj viacero vianočných noviniek – My Secret Santa, Man vs Baby, Home for Christmas, ako sme vás už informovali.

