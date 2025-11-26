Nový seriál ovládol rebríčky sledovanosti. Diváci chvália poriadne napínavý dej. Nebudete sa od neho vedieť odtrhnúť

Záznam zo seriálu The Crystal Cuckoo, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Pripravte sa na seriálový maratón.

Deka, horúci čaj a k tomu skvelý príbeh. Presne takto môže vyzerať váš večer s aktuálne najsledovanejším seriálom na Netflixe. Nenechajte si ho ujsť. 

Pred pár týždňami na Netflix dorazil poriadne desivý triler The Crystal Cuckoo, ktorý okamžite ovládol rebríčky sledovanosti vo viac ako 60 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Keď ho začnete pozerať, nebudete s tým vedieť prestať: Tento nový seriál si vás získa už od prvej minúty. Má napínavý dej
2.
Tento nový seriál zhltnete za jeden večer: Diváci si ho nevedia vynachváliť. Má výborné hodnotenie, až 86 %
3.
Poriadne sa nasmejete: Túto novú komédiu s hodnotením 81 % musíte vidieť. John Wick si v nej zahral anjela
Zobraziť všetky články (177)

Hlavnou hrdinkou tejto novej španielskej minisérie je Clara Merlo, študentka medicíny, ktorá prežije náhly infarkt a vďaka transplantácii srdca dostane druhú šancu na život. Jej nový orgán však prináša aj neznesiteľnú zvedavosť – potrebu zistiť, komu srdce patrilo. Jej pátranie ju však zavedie do odľahlého španielskeho mestečka, kde nič nie je také, ako sa zdá.

Postupne odhaľuje príbeh mladého muža, ktorého smrť ju zachránila, no s každým novým zistením sa prehlbuje jej znepokojenie. Staré rany sa otvárajú a ticho ospalého mestečka skrýva tajomstvo, ktoré siaha 20 rokov do minulosti. Keď v deň Clarinho príchodu záhadne zmizne dieťa, minulosť a prítomnosť sa začnú prelínať.

Hlavné postavy stvárnili herečky Catalina Sopelana a Itziar Ituño, známa ako inšpektorka Raquel Murillo z kultového seriálu Papierový dom.

Záznam zo seriálu The Crystal Cuckoo, foto: Netflix

Má hodnotenie 70 %

Okrem vysokej sledovanosti seriál získal aj pozitívne ohlasy od divákov, čo potvrdzuje pomerne slušné hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – 70 %.

Diváci vyzdvihujú poriadne napínavý dej. No zároveň vyčítajú chaotické rozprávanie príbehu a skákanie v čase.

„Zaujímavý príbeh, dobrí herci, uveriteľné prostredie,“ chváli jeden z divákov.

„Zaujímavé poňatie spracovania príbehu rôznych dejových liniek z viacerých časových období, ktoré najprv pôsobia zmätočne a divák sa v postavách spočiatku stráca, ale postupom času presne zistíte, kto je kto. Tiež chválim celkom dobre zvolených hercov na rôzne časové obdobia. Celé to do seba pekne zapadlo,“ pridáva sa ďalší.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci sa hrnú do kina na pokračovanie filmu, ktorý zarobil niekoľko stoviek miliónov. Podľa niektorých…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac