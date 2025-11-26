Nový seriál ovládol rebríčky sledovanosti. Diváci chvália poriadne napínavý dej. Nebudete sa od neho vedieť odtrhnúť

Deka, horúci čaj a k tomu skvelý príbeh. Presne takto môže vyzerať váš večer s aktuálne najsledovanejším seriálom na Netflixe. Nenechajte si ho ujsť.
Pred pár týždňami na Netflix dorazil poriadne desivý triler The Crystal Cuckoo, ktorý okamžite ovládol rebríčky sledovanosti vo viac ako 60 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Hlavnou hrdinkou tejto novej španielskej minisérie je Clara Merlo, študentka medicíny, ktorá prežije náhly infarkt a vďaka transplantácii srdca dostane druhú šancu na život. Jej nový orgán však prináša aj neznesiteľnú zvedavosť – potrebu zistiť, komu srdce patrilo. Jej pátranie ju však zavedie do odľahlého španielskeho mestečka, kde nič nie je také, ako sa zdá.
Postupne odhaľuje príbeh mladého muža, ktorého smrť ju zachránila, no s každým novým zistením sa prehlbuje jej znepokojenie. Staré rany sa otvárajú a ticho ospalého mestečka skrýva tajomstvo, ktoré siaha 20 rokov do minulosti. Keď v deň Clarinho príchodu záhadne zmizne dieťa, minulosť a prítomnosť sa začnú prelínať.
Hlavné postavy stvárnili herečky Catalina Sopelana a Itziar Ituño, známa ako inšpektorka Raquel Murillo z kultového seriálu Papierový dom.
Má hodnotenie 70 %
Okrem vysokej sledovanosti seriál získal aj pozitívne ohlasy od divákov, čo potvrdzuje pomerne slušné hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – 70 %.
Diváci vyzdvihujú poriadne napínavý dej. No zároveň vyčítajú chaotické rozprávanie príbehu a skákanie v čase.
„Zaujímavý príbeh, dobrí herci, uveriteľné prostredie,“ chváli jeden z divákov.
„Zaujímavé poňatie spracovania príbehu rôznych dejových liniek z viacerých časových období, ktoré najprv pôsobia zmätočne a divák sa v postavách spočiatku stráca, ale postupom času presne zistíte, kto je kto. Tiež chválim celkom dobre zvolených hercov na rôzne časové obdobia. Celé to do seba pekne zapadlo,“ pridáva sa ďalší.
