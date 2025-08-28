Poznáme dátum premiéry novej série Emily in Paris: Natáčanie prebiehalo v Paríži, Ríme a dokonca aj v Benátkach

Emily Cooperová sa vracia.

Od Eiffelovej veže až po Koloseum. Emily Cooperová sa z romantického Paríža presunie do historického Ríma, kde zažije poriadne talianske pokušenie. 

Fanúšikovia slávnej Emily Cooperovej v podaní Lily Collins môžu odpočítavať dni, pretože Netflix oficiálne potvrdil dátum piatej série seriálu Emily in Paris. Okrem romantického Paríža sa však môžete tešiť aj na slnečné Taliansko.

V novej sérii sa marketingová guru, ktorá sa presťahovala z amerického Chicaga do Paríža, ocitne medzi dvoma ikonickými metropolami, medzi Parížom a Rímom. A ako to v jej svete býva, nejde len o pracovnú cestu, pretože Emily nebude balansovať len medzi dvoma mestami, ale opäť aj medzi dvoma mužmi.

Nielen Paríž, ale aj Rím a Benátky

Ako informoval web Deadline, natáčanie 5. série začalo v apríli 2025 v Ríme a počas augusta sa presunulo do Benátok. Všetkých 10 epizód bude na Netflixe dostupných naraz a okrem známeho hereckého obsadenia sa predvedú aj nové tváre, medzi ktorými bude Minnie Driver ako princezná Jane či Bryan Greenberg ako nový Američan v Paríži.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Netflix US (@netflix)

Z predchádzajúcich sérií sa vráti Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Samuel Arnold (Julien) a Bruno Gouery (Luc). Nová séria však bude bez Camille Razat, ktorá od prvej série stvárňovala Gabrielovu priateľku Camille.

5. séria tohto legendárneho seriálu dorazí na Netflix 18. decembra 2025.

