Tento nový vianočný film vás absolútne dostane: Vráti vás do detstva. Má poriadne vtipný dej

Ak sa už neviete dočkať sviatočného pohodlia, máme pre vás tipy na najnovšie vianočné filmy na Netflixe, ktoré majú premiéru tento rok. Zabaľte sa do deky, pripravte si horúce kakao a nechajte sa uniesť kúzlom sviatkov s týmito čerstvými filmovými príbehmi.
A Merry Little Ex-Mas
Ak hľadáte ľahkú sviatočnú romantickú komédiu, ktorá vám spríjemní dlhé zimné večery, film A Merry Little Ex-Mas, ktorý dorazil na Netflix 12. novembra, je ideálnou voľbou.
Príbeh sleduje manželov Kate a Everetta, ktorí sa po rokoch manželstva rozhodli rozviesť, ale s noblesou. Ich spoločné prianie je stráviť posledné Vianoce ako rodina so svojimi deťmi, aby im rozvod čo najmenej ublížil. Plán však zlyhá v momente, keď sa na scéne objaví Everettova nová priateľka, sviatky sa tak zmenia na sériu trápnych, no zábavných situácií.
Champagne Problems
Pre milovníkov romantických filmov si Netflix 19. novembra pripravil snímku Champagne Problems.
Hlavnou hrdinkou je cieľavedomá americká manažérka, ktorá cestuje do Paríža s jasným cieľom – do Vianoc uzavrieť výhodný obchod a kúpiť rodinného výrobcu šampanského. Jej misia sa však skomplikuje, keď spozná charizmatického dediča vinárstva, ktorý sa riadi srdcom, nie číslami.
Medzi pracovnými rokovaniami, ochutnávkami vín a zasneženými uličkami Paríža sa začína rodiť niečo, čo by vo svojom plánovači určite nenašla – romantické city. Z pragmatickej obchodnej cesty sa stáva dobrodružstvo plné smiechu, iskrivých dialógov a vianočnej mágie, ktorá dokáže zmeniť aj tie najtvrdšie srdcia.
Jingle Bell Heist
Vianoce v Londýne budú tento rok poriadne divoké. Film Jingle Bell Heist, ktorý má na Netflixe premiéru 26. novembra, prinesie sviežu kombináciu akcie, komédie a sviatočnej romantiky, ktorá poteší fanúšikov netradičných vianočných príbehov.
Hlavnými postavami sú Sophia a Nick, dvaja zlodeji, ktorí sa nečakane stretnú pri plánovaní tej istej lúpeže. Obaja však majú rovnaký cieľ – vylúpiť luxusný londýnsky obchodný dom tesne pred Vianocami. Keď však zistia, že sú konkurentmi, rozhodnú sa spojiť sily, teda aspoň na chvíľu.
My Secret Santa
Ak hľadáte sviatočnú komédiu so štipkou romantiky a s poriadnou dávkou vianočného čara, film je presne to, čo potrebujete.
Príbeh sleduje slobodnú matku, ktorá po strate práce zúfalo hľadá spôsob, ako svojim deťom zabezpečiť pekné Vianoce. Keď sa v miestnom lyžiarskom stredisku objaví ponuka na prácu Santa Clausa, rozhodne sa riskovať. Prezlečie sa za staršieho muža a začne rozdávať sviatočnú radosť v prestrojení.
Všetko ide podľa plánu, až kým ju nezačne manažér strediska podozrievať, že s týmto Santom niečo nie je v poriadku. Situácia sa ešte viac zamotá, keď sa hrdinka zamiluje do majiteľovho sympatického syna, ktorý netuší, kto sa skrýva pod bradou a červeným kabátom.
Túto vianočnú novinky si budete môcť pozrieť 3. decembra na Netflixe.
Man vs Baby
Legendárny herec Rowan Atkinson, známy ako nezabudnuteľný Mr. Bean, sa 11. decembra vráti na Netflix v pokračovaní úspešnej komédie Man vs. Bee. Tentoraz však jeho protivníkom nie je hmyz, ale niečo (alebo skôr niekto) omnoho nepredvídateľnejšie – bábätko.
Atkinson opäť stvárňuje Trevora Bingleyho, nešťastníka, ktorý má dar premeniť aj ten najpokojnejší deň na chaotickú katastrofu. Po fiasku so včelou však dostane novú šancu, má sa postarať o luxusný londýnsky penthouse. Znie to síce jednoducho, ale len kým nezistí, že spolu s domom musí dohliadnuť aj na malé dieťa svojich bohatých zamestnávateľov.
Home for Christmas
Fanúšikovia obľúbeného nórskeho seriálu Home for Christmas sa konečne dočkajú pokračovania. Tretia séria dorazí na Netflix 12. decembra 2025, teda presne včas, aby spríjemnila predvianočné obdobie.
Príbeh sleduje sympatickú, no večne zaneprázdnenú Johanne, ktorá po búrlivom rozchode vstupuje do svojej tridsiatky s odhodlaním dať si život do poriadku. Od udalostí druhej série už uplynulo päť rokov. Johanne má novú prácu, väčšiu zodpovednosť a ešte menej času pre seba. Keď sa však rozhodne znovu vstúpiť do sveta „randenia“, zistí, že láska v dospelosti je ešte zložitejšia než kedykoľvek predtým.
