Naozaj ukážkový trest: Pellegrini siahne šéfovi SIS Gašparovi na plat. Príde o 15 % na jeden mesiac

Prezident Peter Pellegrini mal dnes dôležité vyhlásenie. Informoval o ukončení disciplinárneho konania voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi. Verejnosti tiež vysvetlil, či mu udelil nejaký trest a v akej je výške.
Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje a neodvolá sa. Informoval o tom vo štvrtok počas svojho vyhlásenia. Polícia rozhodla, že Gašpar nenesie vinu ani spoluvinu, ale prekročil povolenú rýchlosť o 4 km/h.
Uzavreté
Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Priblížil, že aktuálne žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Obvinenia z vynášania informácií považuje za politickú rétoriku.
Prezident popísal aj priebeh nehody. Gašpar podľa spisu obchádzal auto, ktoré začalo odbáčať doľava. Najvyššiu dovolenú rýchlosť porušil o štyri kilometre za hodinu. Polícia podľa neho v spise vinníka nehody neuviedla. Hlava štátu doplnila, že Gašpar sa k disciplinárnemu konaniu riadne vyjadril.
