Žilinka sa ohradil voči Ficovým tvrdeniam: Označil ich za neprístojné osobné útoky

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré odzneli v sobotnej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Označil ich za ostré osobné útoky a osočovanie. Generálny prokurátor to uviedol na sociálnej sieti.
„Vyjadrujem poľutovanie nad neprístojnými, vecne a odborne nepodloženými osobnými útokmi a osočeniami zo strany predsedu vlády SR,“ skonštatoval Žilinka. Generálny prokurátor zároveň s dôrazom odkázal, že pre neho nebude nikdy vyššej hodnoty, ako je zákonnosť a jej ochrana.
Premiér v sobotu uviedol, že Žilinka zasahuje do politiky a stratil dôveru vlády. Myslí si, že generálny prokurátor sa v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb rozhodol vstúpiť do ringu.
Premiér tiež reagoval na Žilinkove tohtotýždňové vyjadrenia o tom, že korupcia sa na Slovensku v minulom roku prestala vyšetrovať. Podľa premiéra je pánom trestného stíhania prokuratúra, tá zlyháva a Žilinka hádže vinu na iných ľudí. „Je to presne to isté, ako keby minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) urobil veľkolepú tlačovú konferenciu a obvinil ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) z toho, že nestavia mosty,“ poznamenal predseda vlády.
Nahlásiť chybu v článku