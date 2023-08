Žiaci sa možno vrátia do lavíc s obrovskou zmenou. V hre je hodinová prestávka, má však niekoľko otáznikov

Ministerstvo školstva v týchto dňoch rieši okrem iného aj vyhlášku, ktorá sa týka dĺžky prestávok na základných školách. Je pravdepodobné, že v septembri sa žiaci vrátia do lavíc s obrovskou zmenou, ktorá však rýchlo rozdelila ľudí na dva tábory, píše portál TV Noviny.

Prestávka je ten čas medzi vyučovaním, kedy sa žiaci presúvajú podľa potreby z miesta na miesto, jedia desiatu, respektíve sa ešte snažia čo-to si zopakovať pred začiatkom ďalšej hodiny. Vo všeobecnosti slúži na pauzu medzi učebným procesom. Viete si však predstaviť mať počas vyučovania až 60 minútovú veľkú prestávku?

Práve hodinová veľká prestávka je v súčasnosti témou rezortu školstva, pričom na stole je vyhláška, ktorá môže umožniť školám od septembra 2023 zaviesť túto predĺženú prestávku. Dĺžky prestávok na základných školách si určuje každá škola samostatne, no musí sa riadiť aj vyhláškou, ktorá nateraz stanovuje maximálne 30 minútovú veľkú prestávku.

Ani ministrovi to nedáva zmysel

Podľa psychológov a niektorých členov ministerstva školstva je táto idea skvelým spôsobom, ako rozhýbať deti počas vyučovania a dovoliť im vybiť si energiu a zároveň načerpať novú. Táto celá predstava má však zopár háčikov. Aj dočasne poverený minister školstva, Daniel Bútora, hovorí, že to nedáva zmysel. „Ak dnes 15 – 20 minút iba sedia cez tú prestávku, tak keby sedeli 60 minút, nemá to vôbec zmysel,“ povedal.

Rieši sa napríklad aj to, kto by na žiakov dával pozor, keby sa mali počas hodinovej pauzy zdržiavať aj na dvore či ihriskách pri školách. Navyše, znamenalo by to, že deti by ostali v laviciach minimálne o tých 30 minút dlhšie. Ovplyvnené by bolo aj cestovanie žiakov do školy, či chod jedální.

Rezort školstva však upozorňuje, že ak možnosť hodinovej prestávky ostane vo vyhláške, bude slúžiť ako možnosť, nie príkaz pre každého.