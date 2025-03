Ženy tlieskajú Zuzane Vačkovej. Originálny a vtipný spôsob, akým poradila fanúšičkám v chudnutí, vás dostane

Herečku si mnohí obľúbili pre jej nezameniteľný hlas v spojitosti so stvárnením Alicky v Paneláku. Úspech však žne aj na sociálnych sieťach, kde má vybudovanú slušnú fanúšikovskú základňu. Pravidelne sa prihovára svojim priaznivcom a informuje ich o novinkách zo svojho súkromia i z pracovného života. Nejeden príspevok od umelkyne donútil ostatných viac sa zamyslieť a prehodnotiť určité veci vo svojom živote. Miestami je totiž inšpiratívna a v kombinácii so štipkou humoru vie zaujímavo podať rôzne témy.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Jedna z najznámejších slovenských herečiek Zuzana Vačková má nespochybniteľný herecký talent, ktorý ukázala pred kamerami i na divadelných doskách. Okrem toho, že je výborná v tom, čo ju živí, je známa svojím humorom, dobrou náladou a optimizmom, a tiež zdravým životným štýlom. Umelkyňa mieri k 60, no zdá sa, akoby život u nej len začínal, užíva si ho totiž plnými dúškami, čo dáva najavo aj svojim fanúšikom na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Jej relácia Zvedavá Zuza, v ktorej kladie svojim hosťom a známym osobnostiam zaujímavé otázky, si obľúbilo množstvo divákov, ktorí s napätím čakajú, koho vyspovedá v ďalšej časti. Aby toho nebolo málo, v podcaste spolu s herečkou Katarínou Brychtovou s názvom To nerieš, moja sa zase snaží pomôcť ženám znovuobjaviť radosť zo života a sebalásku po 40. Inšpiratívna je Zuzana Vačková nielen v tomto projekte, ale aj na Instagrame. Mnohí ocenia fakt, že život neberie až tak vážne, čo dokázala koncom minulého roka, keď si spravila žarty aj z kritiky.

Aké pravidlá treba dodržiavať?

Pred pár dňami zverejnila video, ktoré ženy zaručene pobaví. Pustila sa totiž do jednej témy, ktorá snáď nikdy nestratí na aktuálnosti. Chudnutie už jednoducho patrí k nežnejšiemu pohlaviu, no aby im to herečka trochu uľahčila, rozhodla sa, že im dá cennú radu. Nechýbal nadhľad a humor, ktorý vyznieva z jej príspevku, no zároveň sa tieto slová zakladajú na pravde. Oveľa jednoduchšie by sa totiž ženám dýchalo, keby to dodržiavali.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

„Tri veci, ktorým sa musíš vyhýbať, ak sa chceš cítiť štíhla,“ napísala do videa, ktoré obsahuje zostrihané zábery s herečkou. „Váha, zrkadlo a fotografie,“ prezradila, čo si podľa nej netreba všímať. Mala pravdu, hmotnosť aj tak zvykne často kolísať, v zrkadle sa vidíme prehnane kriticky a fotografie s modelkami a štíhlymi ženami bývajú klamlivé a graficky upravené.

Ľudia s ňou súhlasia