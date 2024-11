Ľudia tlieskajú Zuzane Vačkovej. Originálny spôsob, akým zareagovala na kritiku, vás dostane, neprajníkom nič nedaruje

Keď ide o kritiku, nik pred ňou nie je v bezpečí. V momente, ako totiž niekto niečo zverejní, alebo sa inak dostane do pozornosti verejnosti, musí sa pripraviť na to, že nie všetkým bude sympatický. O to viac to platí pre známe osobnosti, a to najmä pre tie, ktoré majú rovnako veľa fanúšikov.

Obľúbenú herečku Zuzanu Vačkovú hádam netreba nikomu predstavovať. Okrem hereckého talentu je známa svojím humorom, zdravým životným štýlom a tiež vlastnou reláciou s názvom Zvedavá Zuza, kde známym osobnostiam kladie vždy tie správne otázky. Nie tak div, že si získala tisíce fanúšikov a viackrát sa objavila v rebríčkoch najlepších slovenských influencerov.

Reaguje originálnym spôsobom

Nedávno Zuzana povýšila svoj obsah na sociálnych sieťach na novú úroveň. Naďalej na svojom profile šíri pozitívnu energiu, no teraz sa ju rozhodla presunúť aj na neprajníkov. Tým sa totiž rozhodla odpovedať na ich kritické poznámky s veľkou dávkou humoru, ktorý nielenže pobavil jej fanúšikov, ale ľudia jej tiež tlieskajú za jej originalitu.

V prvom takomto videu sa zamerala na nespisovnosť daného komentára a využila to, že niekto namiesto „choď“ napísal nárečím „ic“. Šikovne si tak toto slovo vysvetlila ako značku IC vlakov a svojimi ďalšími slovami daného neprajníka skutočne odrovnala.

Ak by ste si mysleli, že je to jediné video, ktoré ukazuje jej pohotovú reakciu, mýlili by ste sa. Do centra pomoci pre frustrovaných hejterov totiž zavítal aj Juro, ktorý sa pod svoj komentár „Zavri už pysk“ aj podpísal.

„Takto na rovinu ste jej to povedali ako chlap. Naša inštitúcia si urobila odborný výskum a zistili sme, že keď napíšete žene nadávku na internet, tak vám narastú svaly. Áno, milý Juro, vy vlastne týmto posilňujete,“ odpovedala mu herečka vo videu.

Reakcie fanúšikov, samozrejme, nenechali na seba dlho čakať a ako sa ukázalo, boli z týchto jej videoodpovedí nadšení.

„Odpadnem! Kill them by kindness (pozn. red. „poraz ich dobrotou“), takto vyzerá reakcia múdrej ženy,“ okomentovala jedno z týchto videí fanúšička. V ďalšom komentári zas stálo: „Len aby to nevzal vážne, lebo neviem, či táto planéta unesie toľko veľkých… Zuzka, máš všetok môj obdiv. Na dámu, dôvtipne.“

„Zuzka, tlieskam. Si úžasná,“ píše zas tretia fanúšička.

Herečke pritom za jej vtipnú reakciu netlieskali len jej fanúšikovia, ale tiež jej kolegyne. Pochvalu jej vyjadrili napríklad Karin Haydu či Barbora Švidraňová.