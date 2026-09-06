Alkohol môže dostať do problémov aj spolujazdcov: Pre bicykle aj motorky platia nové pravidlá

Zákaz alkoholu na cestách sa po novom týka aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prišla novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť v utorok (1. 9.).
správy od nás budete mať ako prví.
„Osoba, ktorá je prepravovaná vo vozidle alebo na vozidle, môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy (nie je podstatné, či reálne ovplyvňuje). Najčastejšie ide o viacmiestny bicykel, malé elektrické vozidlo, ak je určené na prepravu dvoch a viac ľudí, ale aj motocykle a iné vozidlá kategórie L. V takom prípade môže alkohol, respektíve návyková látka u prepravovanej osoby (spolujazdca) negatívne ovplyvniť bezpečnosť jazdy ako takej, najmä čo do rozptyľovania pozornosti vodiča, ale predovšetkým znižuje možnosť vodiča koordinovať a naprávať nepredvídateľné pohyby prepravovanej osoby,“ odôvodnilo zmenu v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré bolo za prípravu novely zákona zodpovedné.
Ako doplnilo, uvedené sa ešte umocňuje, ak sa u prepravovanej osoby očakáva, že sa má na dosiahnutí pohybu vozidla alebo udržaní stability podieľať, no zákon sa na ňu nepozerá ako na vodiča. Takíto spolujazdci budú mať zároveň povinnosť sa po vyzvaní políciou podrobiť testu na alkohol alebo drogy, rovnako ako samotný vodič.
Po novom môžu po chodníku jazdiť na bicykli osoby do 15 rokov
Od septembra 2026 vstúpilo do platnosti viacero noviniek. Napríklad po novom už môžu po chodníku jazdiť na bicykli aj osoby mladšie ako 15 rokov. Predošlá právna úprava to umožňovala deťom do desiatich rokov a ich sprievodu či ľuďom, ktorí ich na bicykli vezú. Pre týchto ľudí ani pre sprievod sa však pravidlá nezmenili. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť v utorok (1. 9.)
Cyklistom zostane povinnosť dbať na chodcov. Po chodníku môžu jazdiť, iba ak neohrozia ani neobmedzia chodcov a musia dodržiavať rýchlosť chôdze. Jazdiť smú len po pravej strane chodníka.
„Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť jazdu na chodníku oproti súčasnému zneniu aj deťom – cyklistom vo veku desať až 14 rokov, ktorí jazdia samostatne. Po dovŕšení veku desiatich rokov musia totiž deti na bicykloch používať buď cestu (vozovku), alebo cyklistickú infraštruktúru. Posunutie vekovej hranice reaguje na v praxi často nevyhovujúci stav cyklistickej infraštruktúry a na potrebu podporiť samostatné dochádzanie žiakov základných škôl do školy,“ odôvodnilo legislatívu ministerstvo vnútra, ktoré ju pripravilo.
Pozor aj na mobil na priechode pre chodcov
Ako sme už informovali, novela zákona o cestnej premávke obmedzila používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia už nemôžu byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá v utorok nadobudla účinnosť.
V novom znení časti zákona tiež parlament ustanovil, že chodci nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia tiež brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť áut, ktoré sa k priechodu blížia.
Vodiči sú zase povinní umožniť chodcom bezpečný priechod cez vozovku, ak sú na priechode pre chodcov, alebo ak sa naň chystajú vstúpiť. „Vodič je povinný približovať sa k priechodu pre chodcov primeranou rýchlosťou tak, aby bol schopný v prípade potreby pred ním zastaviť vozidlo a umožniť bezpečný prechod chodca,“ uvádza sa po novom v zákone.
V prípade, že je chodcom v takejto situácii osoba používajúca bielu palicu, sú vodiči vždy povinní zastaviť vozidlo pred priechodom. Ustanovenia v zákone naďalej neplatia pre vodičov električiek.
Nahlásiť chybu v článku