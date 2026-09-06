Slovensko je centrom operácii mnohých tajných služieb, tvrdí Šutaj Eštok. Pre kauzu kamier vyvodil zodpovednosť

Matúš Šutaj Eštok

Foto: TASR - Martin Baumann

TASR
SITA
Tomáš Čapák
Minister vnútra bol hosťom v diskusných reláciách.

Slovensko je momentálne cieľom vplyvových operácii mnohých tajných služieb z celého geografického spektra. V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.Tým, že Slovensko susedí s Ukrajinou, kde prebieha vojnový konflikt. Podľa ministra si tu preto svoje záujmy rieši každý vplyvný hráč.

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„My sa netvárme ako naivní, že sú to iba Rusi. V žiadnom prípade. Množstvo spravodajských agentúr, sú to Rusi, sú to Ukrajinci, Číňania, Američania, Briti,” skonštatoval minister vnútra. Zároveň uviedol, že si uvedomuje, kto sú naši partneri. „Slovensko je pevnou súčasťou Severoatlantickej aliancie a Európskej únie,” zdôraznil Šutaj Eštok. Rusko však podľa neho bezprostrednú hrozbu pre Slovensko nepredstavuje. „Každý, kto niečo znamená, má záujem byť vplyvovo zameraný na krajinu, ktorá susedí s Ukrajinou,” doplnil minister.

Predseda KDH Milan Majerský si, naopak, myslí, že Rusko je veľkým nepriateľom nielen Ukrajiny, ale všetkých členských štátov Európskej únie. „Ja som prekvapený, že sa dôslednejšie nepostaví aj táto krajina a nezvolá bezpečnostnú radu štátu,” vyhlásil Majerský s tým, že Slovensko je vo vážnom ohrození. Zatiaľ čo napríklad Nemecko otvorene pomenovalo ruskú hrozbu, Slovensko sa podľa šéfa KDH tvári, že sa ho to netýka. „Čím bližšie je krajina k Rusku, pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. A Slovensko je blízko k Rusku,” dodal Majerský.

Foto: TASR – Martin Baumann

Dvaja pracovníci pre kauzu kamier už nie sú na svojich pozíciách

Dvaja pracovníci Ministerstva vnútra (MV), ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier, už nepracujú na svojich pozíciách. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 to povedal minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Vyvodenie personálnej zodpovednosti bolo podľa neho prirodzené. Vyjadril sa tiež k nomináciám v októbrových samosprávnych voľbách.

„Už naďalej nepracujú na svojich pozíciách,“ povedal minister o riaditeľovi odboru aplikácií a projektovom manažérovi, ktorý mal projekt kamier na starosti. „Myslím si, že títo ľudia nezlyhali nijako procesne, pretože z hľadiska svojho procesu a povinností, ktoré mali, aj z hľadiska pracovnej zmluvy si urobili svoju prácu, ale ja vyžadujem aj od svojich kolegov, aby vykonávali svoju prácu možno nad rámec svojich povinností, ktoré majú. A v tomto prípade to tak nebolo. Preto si myslím, že vyvodenie personálnej zodpovednosti bolo úplne prirodzené,“ skonštatoval.

Šutaj Eštok zdôraznil, že cieľom míľniku projektu bolo, aby bol proces s kamerami automatizovaný.

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