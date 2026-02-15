Žene po užívaní liekov na chudnutie narástli veľké prsia. Vážia 17 kíl a spôsobujú jej ťažkosti

Namiesto sústredenia na negatíva sa rozhodla zamerať na pozitívnu stránku veci a vyťažiť z nej, čo sa dá.

Pri užívaní liekov sa môžeme stretnúť s vedľajšími účinkami. Kým niektoré sú ľahšie zvládnuteľné, tie závažnejšie si môžu vyžiadať aj ďalšiu návštevu lekára. Výnimkou nie sú ani lieky na chudnutie. 

Žena menom Tianna Moon z Británie užívala známy liek na chudnutie Mounjaro a spozorovala, že sa jej telo mení aj iným spôsobom, než očakávala. 

Mounjaro je liek na predpis určený na liečbu cukrovky 2. typu. Keďže znižuje chuť do jedla, používa sa aj na liečbu obezity. Podobne ako Ozempic či Wegovy.

Tianna sa rozhodla začať užívať liek na chudnutie v roku 2024 a očakávala úbytok svojej hmotnosti. No jej telo zareagovalo aj inak a všimla si zmeny na jednej jeho konkrétnej časti, informoval portál UNILAD.

Trpí gigantomastiou

Spozorovala, že síce jej z váhy ubúda, tak ako malo, no prsia jej začali rásť. Najprv tomu neprikladala veľkú váhu, aj keď tušila, že to nie je bežné. Napokon sa ukázalo, že trpí vzácnym ochorením zvaným gigantomastia. Tá spôsobuje nadmerný rast prsného tkaniva a ženám môže byť na príťaž. Na svete má byť známych iba 300 takýchto prípadov.

Tianne nosenie podprseniek začalo spôsobovať nepríjemné podráždenie a bolestivé rany a priznala, že v jej veľkosti prakticky ani neexistujú. Trpí bolesťami chrbta a ležať na ňom je pre ňu takmer nemožné. Tiannine prsia vážia asi 17 kilogramov, spomína magazín People.

Aj keď vraj zvažovala ich zmenšenie, podľa jej slov neexistuje žiadna istota, že jej nenarastú opäť. Tak sa svoju výnimočnosť rozhodla ukázať svetu a založila si OnlyFans. Sama priznáva, že namiesto sťažovania sa rozhodla zo svojej situácie ťažiť.

