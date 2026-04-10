Za vyše 6 000 € mesačne môžete pracovať v bani: Hľadajú aj ľudí bez vzdelania

Podobne ako práca na ropnej plošine, aj táto pracovná pozícia odrádza najmä svojou náročnosťou. V mnohých prípadoch zahŕňa každodennú fyzickú záťaž a život v nehostinných podmienkach. Okrem toho sú bežné dlhé zmeny – bežne sa pracuje sedem dní v týždni a jedna zmena trvá 8 až 14 hodín.
Ako uvádza Rocket Termit, pripraviť sa treba aj na stratu súkromia a výrazné obmedzenie komfortu bežného života.
Do práce sa dopravujete letecky
Častým modelom zamestnania je tzv. FIFO (z anglického „fly-in, fly-out“). Ide o systém práce na turnusy, pri ktorom zamestnanci dochádzajú do pracoviska letecky. Väčšina týchto baní sa totiž nachádza v odľahlých oblastiach, často v Západnej Austrálii.
Pri bežnom modeli striedate 14 dní práce a 7 dní voľna. Počas pracovného cyklu bývate priamo v ubytovacom zariadení pri bani, no počas voľna ste mimo izolovaného pracovného prostredia. Práca na turnusy je lákavá najmä pre tých, ktorí nechcú v Austrálii len zarobiť, ale reálne spoznať krajinu.
Ako uvádza portál Talent, najzaujímavejšie je práve platové ohodnotenie. Priemerný ročný plat dosahuje približne 72 517 eur (120-tisíc austrálskych dolárov). Priemerná hodinová mzda je okolo 37 eur, čo znamená, že denne si môžete zarobiť približne 217 eur, týždenne asi 1 400 eur a mesačne zhruba 6 040 eur (10-tisíc austrálskych dolárov).
Baníctvo je v Austrálii mimoriadne rozvinuté odvetvie. Okrem ťažby uhlia či železnej rudy existujú aj iné segmenty, napríklad ťažba medi, zlata alebo striebra. Vyššie zárobky sa pritom viažu na odborné profesie – napríklad inžinieri, zvárači, operátori strojov, geológovia, elektrikári či mechanici môžu dosiahnuť nadpriemerné mzdy. Uplatnenie si tu nájdete aj bez vzdelania či v podporných službách, napríklad ako čašník, kuchár či upratovač.
