Za vyše 6 000 € mesačne môžete pracovať v bani: Hľadajú aj ľudí bez vzdelania

baňa v Austrálii

Foto: Calistemon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
„Osobne poznám muža bez vzdelania, ktorý si príde aj na viac než 300-tisíc AUD (vyše 181-tisíc eur) ročne.“

Podobne ako práca na ropnej plošine, aj táto pracovná pozícia odrádza najmä svojou náročnosťou. V mnohých prípadoch zahŕňa každodennú fyzickú záťaž a život v nehostinných podmienkach. Okrem toho sú bežné dlhé zmeny – bežne sa pracuje sedem dní v týždni a jedna zmena trvá 8 až 14 hodín.

Ako uvádza Rocket Termit, pripraviť sa treba aj na stratu súkromia a výrazné obmedzenie komfortu bežného života.

Do práce sa dopravujete letecky

Častým modelom zamestnania je tzv. FIFO (z anglického „fly-in, fly-out“). Ide o systém práce na turnusy, pri ktorom zamestnanci dochádzajú do pracoviska letecky. Väčšina týchto baní sa totiž nachádza v odľahlých oblastiach, často v Západnej Austrálii.

baňa v Austrálii
Ilustračná foto: Armistej at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Pri bežnom modeli striedate 14 dní práce a 7 dní voľna. Počas pracovného cyklu bývate priamo v ubytovacom zariadení pri bani, no počas voľna ste mimo izolovaného pracovného prostredia. Práca na turnusy je lákavá najmä pre tých, ktorí nechcú v Austrálii len zarobiť, ale reálne spoznať krajinu.

Ako uvádza portál Talent, najzaujímavejšie je práve platové ohodnotenie. Priemerný ročný plat dosahuje približne 72 517 eur (120-tisíc austrálskych dolárov). Priemerná hodinová mzda je okolo 37 eur, čo znamená, že denne si môžete zarobiť približne 217 eur, týždenne asi 1 400 eur a mesačne zhruba 6 040 eur (10-tisíc austrálskych dolárov).

Baníctvo je v Austrálii mimoriadne rozvinuté odvetvie. Okrem ťažby uhlia či železnej rudy existujú aj iné segmenty, napríklad ťažba medi, zlata alebo striebra. Vyššie zárobky sa pritom viažu na odborné profesie – napríklad inžinieri, zvárači, operátori strojov, geológovia, elektrikári či mechanici môžu dosiahnuť nadpriemerné mzdy. Uplatnenie si tu nájdete aj bez vzdelania či v podporných službách, napríklad ako čašník, kuchár či upratovač.

Aké sú skúsenosti bývalých či súčasných zamestnancov?

Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

