Zelenskyj žiada od EÚ odblokovanie pôžičky vo výške 90 miliárd pre Ukrajinu. Blokuje ju Maďarsko

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj rokoval s Kallasovou o pôžičke, vyzval na jej odblokovanie.

Kľúčovou prioritou je, aby Európska únia odblokovala pôžičku pre Ukrajinu, vyhlásil v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou v Kyjeve. Tá sa predtým podľa ukrajinských médií vyjadrila skepticky o tom, či pôžička vo výške 90 miliárd eur, ktorú blokuje Maďarsko, bude krajine poskytnutá. Z rúk Zelenského si neskôr bývalá estónska premiérka prevzala ukrajinské štátne vyznamenanie. Informuje o tom TASR.

Maďarský premiér Viktor Orbán blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ pre Ukrajinu na roky 2026 až 2027, ako aj prijatie 20. balíka protiruských sankcií, pre spor týkajúci sa zastavenia tranzitu ruského plynu cez ropovod Družba. Kyjev tvrdí, že zariadenie poškodil ruský útok z 27. januára a pracuje na jeho oprave.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ak prehrá Ukrajina, prehrá aj celá Európa: Zelenskyj má ale niečo, čo nikto na svete, vraví expert
2.
Obrovské požiare v ruských ropných závodoch: Ukrajina využíva situáciu, zasiahla významné ciele
3.
Ukrajina je pripravená na prímerie počas veľkonočných sviatkov: Nechce útoky na infraštruktúru
Zobraziť všetky články (1688)

Budapešť spolu s Bratislavou však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je a Ukrajinu obviňujú z politického vydierania a zo snahy zasahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku.

Majú byť istotou pre Ukrajinu, aj celú Európu

„Tieto finančné prostriedky majú kľúčový význam a slúžia ako záruka finančnej istoty nielen pre Ukrajinu, ale pre celú Európu. Tento balík opatrení musí zabezpečiť našu obranu a vyslať Rusom signál, že ich vojna je odsúdená na neúspech. Tento signál závisí od Európy a je nevyhnutné ho vyslať, aby sa vojna mohla skôr skončiť,“ napísal na sieti X Zelenskyj k pôžičke.

S Kallasovou podľa svojich slov diskutoval aj o potrebe zintenzívniť tlak na Rusko vrátane čo možno najskoršieho prijatia nového balíka sankcií a pracovať na otvorení tzv. klastrov v rámci prístupového procesu do EÚ.

Kallasová v Kyjeve novinárom podľa agentúry RBK-Ukrajina povedala, že nemôže s istotou potvrdiť, že Kyjevu bude vyplatená 90-miliardová pôžička. „Pracuje sa na prekonaní týchto prekážok, ale, bohužiaľ, vám dnes nemôžem oznámiť dobrú správu, že táto pôžička bude poskytnutá,“ uviedla.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v reakcii povedal, že Kallasová sa vyjadrila veľmi diplomaticky. „Túto prekážku pomenujem. Je ňou Maďarsko, ktoré zneužíva svoj status členského štátu EÚ a NATO, blokuje a tým drží ako rukojemníka celú Európsku úniu, celú európsku politiku rozširovania a jednoty,“ tvrdil Sybiha.

Šéfka diplomacie EÚ, ministri zahraničných vecí a ďalší predstavitelia krajín Únie sa v utorok stretli na Ukrajine pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia mesta Buča spod ruskej okupácie a objavenia stoviek tiel zavraždených civilistov.

„Odvtedy, čo Rusko začalo svoju agresívnu vojnu, na Ukrajinu myslím každý deň,“ uviedla Kallasová na sieti X. Oznámila, že si počas návštevy prevzala štátne vyznamenanie Rad kňažnej Oľgy prvého stupňa, ktoré jej odovzdal Zelenskyj. „Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som podporila vašu krajinu v jej obrane,“ prisľúbila vysoká predstaviteľka EÚ.

Odporúčané články
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili

