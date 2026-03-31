Putin nevylúčil opätovné zblíženie s Európou. Prezradil, v čom vidí príčinu rozkolu

Rusko podľa slov prezidenta Vladimira Putina nevylučuje opätovné zblíženie s Európou, napísala agentúra DPA, informuje TASR.
Podľa Putina je zrejmé, že vzťahy Ruska s Európou sú v kríze
Šéf Kremľa na utorkovom zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady povedal, že je zrejmé, že vzťahy s Európou sú v súčasnosti v kríze. „My sme rozvoj týchto vzťahov, ich opätovné obnovenie, nikdy neodmietli,“ vyhlásil Putin.
Príčinu rozkolu ruský prezident opakovane vidí v zvrhnutí promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča. Došlo k nemu po masových protestoch v roku 2014. Putin hovoril v tejto súvislosti o štátnom prevrate, ktorý podporili Spojené štáty a viaceré európske krajiny, čo bol podľa neho začiatok „reťazca tragických udalostí, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine dodnes“.
Na mocenské vákuum v Kyjeve reagoval Putin anexiou polostrova Krym a začatím vojenskej operácie na východe Ukrajiny. V roku 2022 nariadil inváziu do susednej krajiny, ktorá zostáva aj po štyroch rokoch vo vojensky patovej situácii, pričom Moskva sa pridŕža svojich vojnových cieľov a odmieta účasť Európy na mierovom urovnaní, pripomenula DPA.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul prisľúbil Ukrajine podporu v boji proti ruskej agresii. Pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia ukrajinského mesta Buča spod ruskej okupácie a objavenia stoviek tiel zavraždených ľudí, varoval v utorok pred tým, že keď Putin dospeje na Ukrajine k záveru, že agresívne vojny sa vyplatia, budú nasledovať ďalšie.
Wadephul súčasne poukázal na to, že šéf Kremľa nemôže profitovať z aktuálnej eskalácie na Blízkom východe. „Keď ruský prezident dúfa, že podporovatelia Ukrajiny sa od nej odvrátia, my mu túto láskavosť neurobíme,“ cituje slová šéfa nemeckej diplomacie DPA.
