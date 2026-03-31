Putin nevylúčil opätovné zblíženie s Európou. Prezradil, v čom vidí príčinu rozkolu

Klaudia Oselská
TASR
„My sme rozvoj týchto vzťahov, ich opätovné obnovenie, nikdy neodmietli,“ vyhlásil Putin.

Rusko podľa slov prezidenta Vladimira Putina nevylučuje opätovné zblíženie s Európou, napísala agentúra DPA, informuje TASR.

Podľa Putina je zrejmé, že vzťahy Ruska s Európou sú v kríze

Šéf Kremľa na utorkovom zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady povedal, že je zrejmé, že vzťahy s Európou sú v súčasnosti v kríze. „My sme rozvoj týchto vzťahov, ich opätovné obnovenie, nikdy neodmietli,“ vyhlásil Putin.

Príčinu rozkolu ruský prezident opakovane vidí v zvrhnutí promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča. Došlo k nemu po masových protestoch v roku 2014. Putin hovoril v tejto súvislosti o štátnom prevrate, ktorý podporili Spojené štáty a viaceré európske krajiny, čo bol podľa neho začiatok „reťazca tragických udalostí, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine dodnes“.

Foto: SITA/AP

Na mocenské vákuum v Kyjeve reagoval Putin anexiou polostrova Krym a začatím vojenskej operácie na východe Ukrajiny. V roku 2022 nariadil inváziu do susednej krajiny, ktorá zostáva aj po štyroch rokoch vo vojensky patovej situácii, pričom Moskva sa pridŕža svojich vojnových cieľov a odmieta účasť Európy na mierovom urovnaní, pripomenula DPA.

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul prisľúbil Ukrajine podporu v boji proti ruskej agresii. Pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia ukrajinského mesta Buča spod ruskej okupácie a objavenia stoviek tiel zavraždených ľudí, varoval v utorok pred tým, že keď Putin dospeje na Ukrajine k záveru, že agresívne vojny sa vyplatia, budú nasledovať ďalšie.

Wadephul súčasne poukázal na to, že šéf Kremľa nemôže profitovať z aktuálnej eskalácie na Blízkom východe. „Keď ruský prezident dúfa, že podporovatelia Ukrajiny sa od nej odvrátia, my mu túto láskavosť neurobíme,“ cituje slová šéfa nemeckej diplomacie DPA.

Odporúčané články
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik

