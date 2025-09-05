Zelenskyj o rokovaní s Ficom: Slovensko nebude stáť bokom. Premiér mi povedal o svojich kontaktoch v Číne

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou. Našim východným susedom želá aj dobrý a spravodlivý mier a „veľmi dobrú“ európsku perspektívu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému praje, aby čo najrýchlejšie našiel riešenie v súvislosti s bezpečnostnými zárukami.
Po stretnutí pridal ukrajinský prezident príspevok, v ktorom poďakoval za stretnutie.
„S premiérom Slovenska som mal obsažnú diskusiu. Prebrali sme kľúčové témy – zásadné otázky pre Ukrajinu a zásadné otázky pre Slovensko,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.
Slovensko nebude stáť bokom, napísal Zelenskyj
„Informoval som (Fica) o našom včerajšom rozhovore s prezidentom Trumpom, o našej práci s lídrami koalície ochotných presadzovať mier a zaistiť bezpečnosť Ukrajiny, rovnako ako o bezpečnostnej architektúre pre Európu.“
Podľa slov ukrajinského prezidenta, Slovensko „nebude stáť bokom“.
View this post on Instagram
„Premiér mi povedal o svojich kontaktoch v Číne. Samostatnou a dôležitou témou bola energetická nezávislosť Európy – ruská ropa, rovnako ako ruský plyn, nemá budúcnosť. Slovensko podporuje Ukrajinu na jej ceste do Európskej únie. To je veľmi dôležité.“
Doplnil, že so slovenským premiérom majú rovnaký názor, že Ukrajina a Moldavsko musia pokračovať v spoločnom smerovaní k členstvu v EÚ. „Rovnako dôležité je, aby bilaterálna spolupráca v hospodárskych, energetických a infraštruktúrnych otázkach tu, v našom regióne, posilňovala naše národy a naše krajiny.“
Na záver poďakoval Ficovi za stretnutie. „Je dôležité, aby sme viedli tento dialóg, a budeme v ňom pokračovať.“
Nahlásiť chybu v článku