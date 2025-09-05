Zelenskyj a Fico sa vyjadrili po spoločnom rokovaní: Želám vám dobrý a spravodlivý mier, povedal slovenský premiér

Foto: TASR - Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
TASR
Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou. Našim východným susedom želá aj dobrý a spravodlivý mier a „veľmi dobrú“ európsku perspektívu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému praje, aby čo najrýchlejšie našiel riešenie v súvislosti s bezpečnostnými zárukami.

„V tomto Slovenská republika ako malá krajina nevie zohrať rozhodujúcu úlohu, ale podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prímeriu a ktoré vedú k mieru,“ vyhlásil Fico na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským po ich rokovaní na Ukrajine. Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.

Ruský plyn a ropa vraj nemajú budúcnosť

Ukrajinský prezident vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému. Uviedol to v súvislosti s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré jej plánuje po uzavretí mieru poskytnúť tzv. koalícia ochotných. Dodal, že ruský plyn a ropa nemajú žiadnu budúcnosť. Poukázal pri tom na aktuálny postoj Spojených štátov k ruským dodávkam energií do Európy. Ukrajina podľa jeho slov chce zabezpečiť energetickú stabilitu pre SR a ostatných partnerov.

Slovensko podľa Fica bude robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku. Úlohou je podľa slovenského premiéra nájsť taký systém, ktorý bude zaisťovať každej krajine bezpečné a kvalitné dodávky energií za primerané ceny. Zároveň by jednotlivé štáty podľa Fica nemali prijímať opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny.

Správu aktualizujeme.

