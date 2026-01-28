Zdržanie, ktoré mu možno zachránilo život: Futbalista Ján Ďurica prehovoril o momente, keď ho osud zastavil

Niekedy máme pocit, že nám život hádže polená pod nohy práve vtedy, keď sa najviac ponáhľame. Až s odstupom času si však uvedomíme, že aj zdanlivo nepríjemné zdržanie môže mať svoj hlbší význam.
Na Instagrame sa o zaujímavosť podelil bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica, ktorý je bývalým partnerom Magdalény Šebestovej a majú spolu dcéru Ninu. Známy športovec, ktorý sa v minulosti predstavil aj v populárnej tanečnej šou Let’s Dance, opísal skúsenosť, ktorá sa mu prihodila pri odchode z chaty a podľa jeho vlastných slov mu pravdepodobne mohla aj zachrániť život. Zároveň tým otvoril diskusiu o tom, ako vnímať momenty, keď veci nejdú podľa plánu.
Zbrzdila ho brána
„Čo sa mi stalo včera, keď som odchádzal z chaty. Ráno chcem odísť, zbalil som kufor, hodil ho do auta. Bim. Brána nejde otvoriť,“ opísal futbalista začiatok nepríjemnej situácie, ktorá mu hneď ráno skomplikovala plány. Ako dodal, o to viac ho prekvapilo, že celý víkend fungovala brána bez akýchkoľvek problémov, no práve v momente, keď sa ponáhľal do Bratislavy, zlyhala.
Napriek vzniknutej situácii sa snažil zachovať pokoj. „Hovorím si: OK,“ uviedol s tým, že následne musel začať hľadať kľúče, aby mohol bránu otvoriť manuálne. „Absolútne som netušil, kde tie kľúče sú,“ priznal. Ako ďalej vysvetlil, prehľadal celú chatu, no spočiatku bez úspechu.
