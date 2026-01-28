Zdržanie, ktoré mu možno zachránilo život: Futbalista Ján Ďurica prehovoril o momente, keď ho osud zastavil

Foto: Instagram (jd4football)

Frederika Lyžičiar
Nie všetko, čo nás brzdí, nám stojí v ceste. Niekedy nás to totiž práve zachraňuje.

Niekedy máme pocit, že nám život hádže polená pod nohy práve vtedy, keď sa najviac ponáhľame. Až s odstupom času si však uvedomíme, že aj zdanlivo nepríjemné zdržanie môže mať svoj hlbší význam.

Na Instagrame sa o zaujímavosť podelil bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica, ktorý je bývalým partnerom Magdalény Šebestovej a majú spolu dcéru Ninu. Známy športovec, ktorý sa v minulosti predstavil aj v populárnej tanečnej šou Let’s Dance, opísal skúsenosť, ktorá sa mu prihodila pri odchode z chaty a podľa jeho vlastných slov mu pravdepodobne mohla aj zachrániť život. Zároveň tým otvoril diskusiu o tom, ako vnímať momenty, keď veci nejdú podľa plánu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Futbalový Kemp Jána Ďuricu (@kempmladelevy)

Zbrzdila ho brána

„Čo sa mi stalo včera, keď som odchádzal z chaty. Ráno chcem odísť, zbalil som kufor, hodil ho do auta. Bim. Brána nejde otvoriť,“ opísal futbalista začiatok nepríjemnej situácie, ktorá mu hneď ráno skomplikovala plány. Ako dodal, o to viac ho prekvapilo, že celý víkend fungovala brána bez akýchkoľvek problémov, no práve v momente, keď sa ponáhľal do Bratislavy, zlyhala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jan Durica (@jd4football)


Napriek vzniknutej situácii sa snažil zachovať pokoj. „Hovorím si: OK,“ uviedol s tým, že následne musel začať hľadať kľúče, aby mohol bránu otvoriť manuálne. „Absolútne som netušil, kde tie kľúče sú,“ priznal. Ako ďalej vysvetlil, prehľadal celú chatu, no spočiatku bez úspechu.

Dvadsaťpäť minút, ktoré zmenili pohľad na situáciu

