Zdravotným poisťovniam sa prvý polrok celkom darilo: VšZP a Dôvera skončili so ziskom, Union je však v strate

Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu júna zisk 31,2 milióna eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla podľa predbežných výsledkov zisk 24 miliónov eur, súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera 8,3 milióna eur a súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) vykázala stratu milión eur.
TASR o tom informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Podotkol, že všetky tri zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami.
Výsledky sú lepšie ako vlani
„Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní,“ doplnila hovorkyňa úradu Monika Beťková. Hodnota vlastného imania VšZP bola na konci júna 84,7 milióna eur, Dôvery 213,5 milióna eur a Union ZP 22,3 milióna eur.
„Vlastné imanie VšZP a Union ZP sa v porovnaní ku koncu roka 2024 zmenilo iba o dosiahnutý zisk, respektíve stratu za prvých šesť mesiacov roka 2025. Vlastné imanie ZP Dôvera napriek dosiahnutému zisku za prvých šesť mesiacov roka 2025 pokleslo, a to z dôvodu výplaty dividendy akcionárom vo výške 29,4 milióna eur,“ priblížila Beťková.
Minulý rok boli poisťovne za rovnaké obdobie v strate vo výške 84,8 milióna eur. Úrad o ich hospodárení informuje vo svojom vestníku každý štvrťrok.
