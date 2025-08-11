Slovensko prišlo o veľké meno: Vo veku 98 rokov zomrel lekár Karol Mika, vo vysokom veku ešte ordinoval

Zo sveta medicíny prišla smutná správa. V nedeľu 10. augusta zomrel Karol Mika, všeobecný lekár z Banskej Bystrice, ktorý si aj vo vysokom veku zachoval obdivuhodnú pracovnú energiu. O jeho úmrtí informovalo Rádio Lumen, ktorému to potvrdil jeho brat.
Ako na sociálnej sieti píše Rádio Lumen, Karol Mika bol známy tým, že sa svojej profesii venoval prakticky celý život. Ešte vo veku 97 rokov ordinoval vo svojej ambulancii. V minulosti bol považovaný za najstaršieho aktívneho lekára na Slovensku. Okrem medicíny sa zaujímal o rastliny a ich liečivé účinky, o ktorých publikoval odborné články aj beletriu.
Odborník aj popularizátor zdravia
Lekár sa pravidelne objavoval v televíznych reportážach a dlhé roky spolupracoval s Rádiom Lumen, kde mal vlastnú lekársku poradňu. Jeho práca spájala odbornosť s úprimným záujmom o ľudí a ich zdravie.
Rádio Lumen vo svojom vyhlásení poďakovalo doktorovi Mikovi za roky spolupráce a vyjadrilo úprimnú sústrasť rodine. Zároveň pozvalo poslucháčov k modlitbe za spásu jeho duše.
Nahlásiť chybu v článku