Zdena Studenková sa podelila o bizarný zážitok, pri ktorom nezadržala smiech. Na takúto hanbu dlho nezabudne

Zdena Studenková, obľúbená herečka, ktorá momentálne žiari v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám, sa opäť dostala do centra pozornosti. Tentokrát to však nebolo pre jej herecké výkony, ale vďaka príbehu, s ktorým sa podelila s divákmi v jojkárskej relácii Inkognito. Bizarný zážitok z jej pracovnej cesty v Turecku šokoval nielen divákov, ale aj jej kolegov v štúdiu.

V jednej z posledných epizód Inkognita sa Zdenka priznala, že počas cesty do Turecka navštívila múzeum Atatürka. Na prvý pohľad nič nezvyčajné – múzeum venované prvému tureckému prezidentovi, ktoré vystavovalo množstvo historických exponátov. Avšak to, čo sa nachádzalo v jednej z miestností, ju doslova šokovalo.

Smiech, ktorý nebol vítaný

Stál tam vypchatý pes, ktorý bol vystavený ako exponát, a to rozhodne nebola len nevinne vyzerajúca socha „Tak sme dostali taký záchvat smiechu, že nás odtiaľ hnali, lebo sme im zneuctili taký nádherný exponát,“ spomínala Zdenka na tento zvláštny okamih. Jej smiech, ktorý bol vyvolaný zjavnou bizarnosťou situácie, nebol vítaný a spôsobil menšie napätie medzi pracovníkmi múzea. Zdenka dodala, že miestni boli z jej reakcie veľmi nešťastní: „Bolo to príšerné, takí nešťastní boli. No proste, bolo to strašné.“

