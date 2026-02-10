Zažili ťažké chvíle v živote. Nové tváre z Dunaja majú za sebou tragédie, ktoré si mnohí nevedia predstaviť

Každý nový príchod do seriálového deja dokáže rozvíriť emócie, no niektoré postavy si pozornosť získajú okamžite – charizmou, skúsenosťami aj osobným príbehom, ktorý presahuje obrazovku. Práve takýmto príchodom je vstup hereckej legendy Hany Gregorovej a Kamily Heribanovej do obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám.
Ich príchod pred kamery nie je len hereckým obohatením deja, ale aj pripomienkou vnútornej sily žien, ktoré si životom nesú vlastné jazvy a napriek nim kráčajú ďalej. Okrem toho, že obe herečky hrajú postavy s rodinným putom, spája ich ešte jedna vec, ako bolo prezradené v markizáckej relácii Reflex.
Skrýva sa za agresívnou a zatrpknutou Nemkou
Havranie vlasy vymenila za šediny a nablýskané šaty za staré, tmavé a nevýrazné oblečenie. Reč je o Hane Gregorovej, ktorá musela pred kamerami zmeniť nielen výzor, ale aj charakter. Stala sa z nej zlostná babička a zároveň panovačná matka novej Klausovej sekretárky v podaní Kamily Heribanovej. „Tajne som dúfala, že to bude nejaká postava, ktorá bude upravená a namaľovaná. A opäť je to stará korytnačka,“ zavtipkovala Hana Gregorová.
V maskérni je herečka varená pečená. Predsa len, charizmatickú femme fatale skryť pod tmavé svetre a dorobiť jej šediny si vyžaduje zakaždým určitý čas. „Je to len rola. Vždy je príjemnejšie vyzerať takto na obrazovke a v civile byť krajšia,“ uviedla umelkyňa, ktorá potvrdila, že šediny, ktoré má v seriáli, nie sú jej. „Ale boli by, keby som si nefarbila vlasy. Som zástanca toho, aby si ženy farbili šediny. Šedivé vlasy zostarujú človeka,“ myslí si Hana.
V Dunaji, k vašim službám stvárňuje zatrpknutú karpatskú Nemku Bertu Bauer, ktorá ostala po úraze pripútaná na vozík. „Úprimne vám poviem, obdivujem všetkých invalidov, ktorí nemajú možnosť elektrického vozíka. Tento je trošku starožitný, veľa si pamätá, takže až taký funkčný nie je, ale aj tak mi to príde strašne ťažké,“ priznala herečka, ktorá musela zmeniť nielen vizáž, ale aj svoju povahu.
„Dosť komandujem svoju dcéru, myslím si, že o to viac, že som na tom vozíku. Som taká agresívnejšia, s čím sa úplne nestotožňujem. Ale mám na to papiere, tak to zahrám,“ usmiala sa Hana Gregorová, ktorá je v reálnom živote veľmi pozitívny a veľkorysý človek. „Milujem život, milujem ľudí, takže milí diváci nestotožňujte si ma s touto figúrou,“ odkázala fanúšikom.
