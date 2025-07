Zavarila si na poriadny problém. Emma Watson spravila fatálnu chybu, pre ktorú dostala od súdu trest

Predstaviteľka Hermiony z Harryho Pottera sa dostala do situácie, ktorú by nechcel nikto zažiť. O to väčšie prekvapenie, že sa to udialo práve osobe, ktorá pôsobí jemne, nežne a je vzornou študentkou. Mladá herečka totiž dostala šesťmesačný zákaz šoférovania po tom, ako ju prichytili pri prekročení rýchlosti.

Charizmatická Emma Watson urobila chybu, ktorá sa jej vypomstila. Vydala sa na cestu so štvorkolesovým tátošom, no zdá sa, že dupla na plyn viac, ako bolo potrebné. Išla rýchlosťou 61 km/h v zóne s obmedzením rýchlosti 48 km/h v Oxforde. Stalo sa to 31. júla ešte minulý rok, avšak pojednávanie sa konalo až teraz, ako informovalo BBC.

Dostala tiež pokutu

Aby toho nebolo málo, herečka mala už pred incidentom prekročenia rýchlosti deväť trestných bodov, čo jej rozhodne nepomohlo. Nielenže prišla o vodičák, ale 35-ročná študentka dostala tiež pokutu a musela v stredu na magistrátnom súde v High Wycombe zaplatiť celkovo 1 044 libier. Na päťminútovom pojednávaní sa však nezúčastnila. Herečkiny zástupcovia boli požiadaní o vyjadrenie, pričom jej právnik Mark Haslam súdu povedal, že je študentkou, a dodal, že „je v pozícii, aby pokutu zaplatila.“

Hviezda filmu Kráska a zviera a Malé ženy je momentálne v magisterskom ročníku a od roku 2023 študuje odbor Kreatívne písanie na Oxfordskej univerzite. Zaujímavosťou je, že aj ďalšia herečka z Harryho Pottera dostala zákaz šoférovať za prekročenie rýchlosti. Išlo o Zoe Wanamaker, ktorá si zahrala učiteľku lietania Madam Hooch. Taktiež dostala pokutu a prišla o vodičák na pol roka.