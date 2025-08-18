Záujem o antikoncepciu klesá: Ženy na Slovensku čoraz častejšie kupujú „tabletku po“. Je ľahko dostupná aj bez receptu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Stúpa záujem o „tabletku po“.

Hormonálnu antikoncepciu (HAK) užíva každoročne menej žien. Kým v roku 2007 ju lekári predpisovali takmer 328 000 Slovenkám, v roku 2023 ich bolo už len 111 000. Stúpa však záujem o núdzovú antikoncepciu. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

TASR o tom informovala špecialistka komunikácie centra Simona Uhlárová Jarošová. „Podľa údajov NCZI užívalo na Slovensku v roku 2023 antikoncepciu 150 294 žien, z toho až 110 994 si zvolilo hormonálnu antikoncepciu a 35 758 žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu. Zvyšných 3542 žien využívalo iný druh ochrany pred otehotnením,“ uvádza NCZI.

Kde ženy užívajú HAK najviac

Pacientky dlhodobo užívajúce HAK boli najviac zastúpené v Nitrianskom kraji, ďalej v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Naopak, stúpa záujem o núdzovú antikoncepciu. Kým v roku 2020 bolo v lekárňach vydaných 38 458 balení týchto liekov, v roku 2024 to bolo už 58 603 balení, ide teda o nárast o vyše 50 percent.

Foto: Unsplash

„Najväčšou výhodou ‚tabletky po‘ je jej dostupnosť. Keďže je voľnopredajná, ženy kvôli nej nemusia navštíviť gynekológa. Užíva sa po nechránenom pohlavnom styku alebo v prípade zlyhania inej antikoncepcie, preto sa jej hovorí aj urgentná antikoncepcia,“ vysvetlilo NCZI.

