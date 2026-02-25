Zastavenie dodávok elektriny ako prvý krok: Fico nevylučuje ďalšie opatrenia, vyjadril sa aj k vstupu Ukrajiny do EÚ

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Fico pripomenul pravidlá rozširovania Únie.

Slovenská vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine. Uviedol to na brífingu premiér Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach. Prvé recipročné opatrenie bolo podľa neho urobené – boli zastavené havarijné dodávky elektriny.

„Urobili sme presne to, čo sme avizovali a sľúbili. To je prvé recipročné opatrenie, ktoré je na svete. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia, ak budeme vidieť, že je absolútny nezáujem ukrajinského prezidenta dodávať nám to, na čo máme právo, čo sme si kúpili. Nehovoriac o tom, že to nie je ruská ropa. To je ropa, ktorá patrí Slovnaftu, lebo Slovnaft si túto ropu kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach. Ukrajina netranzituje teda ruskú ropu, ale ropu, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft,“ uviedol premiér k situácii so stále nefungujúcim ropovodom Družba na Ukrajine.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Fico sa bavil s Putinom o zastavení dodávok elektriny: Staršia debata dostáva po kroku vlády nový rozmer
2.
Vlna solidarity rastie: Za posledných 5 dní prispeli na Teplo pre Ukrajinu tisíce ľudí
3.
Krviprelievanie pokračuje aj piaty rok vojny: Rusko vyslalo 115 dronov, pod troskami našli civilné obete
Zobraziť všetky články (1644)

Ropovod podľa vlády nie je poškodený

„My sme k tomu mali dnes pomerne vážnu diskusiu na vláde a ja vidím celý list ďalších recipročných opatrení, ktoré prichádzajú do úvahy,“ upozornil predseda vlády. Ukrajina má povinnosť podľa Fica ropu patriacu Slovnaftu previesť na Slovensko.

Ilustračná foto: TASR/AP

„Keďže všetky informácie, ktoré máme, hovoria, že ropovod nie je porušený a poškodený a je schopný prevážať ropu, považujem konanie ukrajinského prezidenta za nepriateľské voči SR. Je to konanie, ktoré nás logisticky výrazne poškodzuje a spôsobuje nám problémy, najmä spoločnosti Slovnaft pri zabezpečovaní iných dodávok ropy z iných častí sveta. Nehovoriac o tom, že sme museli na vláde vyhlásiť stav ropnej núdze a že čerpáme ropu už zo štátnych hmotných rezerv,“ zdôraznil.

Posúvanie termínov a nové dátumy

„Očakávame, že po príchode (ropných) tankerov sa situácia stabilizuje, ale považujem za veľmi, veľmi neseriózne a nepriateľské, ak nám každý deň ukrajinská strana dáva iné dátumy,“ povedal Fico k neustálemu posúvaniu termínov o spustení ropovodu Družba do prevádzky.

„Najnovšie platí, že žiadna ropa nepríde v priebehu februára a že keď tak, prvý dátum, ktorý prichádza do úvahy, je až nejaký 3. marec. Pravdepodobne sa ukrajinský prezident domnieva, že si bude robiť čo chce. On sa však veľmi, veľmi mýli,“ dodal predseda vlády.

Kritika podmienok rozširovania

Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ), pokiaľ splní všetky nevyhnutné podmienky, ktoré sa očakávajú aj od iných čakajúcich štátov. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu po rokovaní vlády. Zároveň si nevie predstaviť, že by Slovensko podporilo „nejakú divočinu“.

„Neviem, či si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedomuje, že na vstup Ukrajiny do EÚ bude potrebovať hlas všetkých členských štátov,“ poznamenal Fico. Tvrdí, že Ukrajine želá európsku perspektívu. „Ak Ukrajina splní podmienky, ktoré má splniť, tak sme pripravení Ukrajinu podporovať a možno sa s nimi podeliť aj o naše skúsenosti,“ dodal.

 

Za problém predseda vlády označil, že niekto v EÚ vymýšľa a chce podmienky vstupu predbehnúť a oklamať. „Zrazu sa nemusíte niekoľko rokov pripravovať ako Srbsko a Čierna Hora. Srbsko je klamané od rána do večera. Čo má hovoriť také Albánsko a Čierna Hora, ktorá robí ťažké reformy, aby sa dostali do EÚ,“ skonštatoval Fico.

Ukrajinu označil za skorumpovanú krajinu, ktorá sa správa neúctivo k členským štátom Únie. „A od nás sa očakáva, že ako barani zdvihneme ruku,“ povedal. Ak by v súčasnosti došlo k hlasovaniu o prijatí Ukrajiny do EÚ a zároveň by pokračovalo aktuálne správanie prezidenta Zelenského, tak Slovensko by podľa premiéra trvalo na splnení podmienok pre jej vstup.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac