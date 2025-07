Zaskočil fanúšikov a podstúpil zákrok. Bývalý finalista SuperStar riešil problém s vlasmi, akú procedúru absolvoval?

Má pred 40, takže si už aj on uvedomuje neúprosný zub času. Hoci muži v jeho veku zvyčajne neriešia vrásky, ako je to u nežnejšieho pohlavia, keďže známky starnutia väčšine mužov svedčia, predsa len ich zvykne potrápiť jeden estetický problém. Ten sa dokonca týka aj mladších, keďže môže ísť o genetickú záležitosť. Tento problém trápil aj bývalého finalistu SuperStar, ktorý dnes môže povedať, že ide už len o minulosť.

Spevák Samo Tomeček sa rozhodol podstúpiť zákrok a skoncovať s niečím, čo sa mu už nejaký čas na sebe nepáčilo. Pri pohľade do zrkadla to bolo viditeľné do takej podoby, že spravil veľký krok a zašiel si na jednu procedúru, ako priznal v markizáckom Teleráne.

Problém s rednúcimi vlasmi

Bývalý superstarista totiž strácal vlasy, pričom to prešlo do takého štádia, až sa mu v prednej časti hlavy vytvárala plešina. Kto by to bol povedal o umelcovi pred niekoľkými rokmi, že raz bude zápasiť s úbytkom vlasov. Keď účinkoval v speváckej talentovej šou, pýšil sa dlhou hrivou, ktorú mu mnohí závideli. Ako však roky plynuli, dal sa ostrihať a nastala aj zmena, s ktorou sa popasoval pomocou estetického zákroku.

Rednúce vlasy síce nie sú pre mnohých príjemné, no dá sa to vyriešiť. Chce to len trpezlivosť. Samo podstúpil transplantáciu vlasov a dal si „presadiť“ vlasy zo zátylku na viditeľné miesta, kde sa mu vytvárala plešina. Dovtedy skúšal rôzne prípravky, ktoré sľubovali zastavenie alebo aspoň zmiernenie vypadávania vlasov, no nič mu nepomohlo. Dokonca aj kaderník povedal, že to už nenapraví. Ísť na transplantáciu vlasov teda nebolo rozhodnutie zo dňa na deň, ale predchádzal tomu postupný a dlhodobý proces.

„Nerozumiem tomu, že sa za to niekto hanbí,“ priznal spevák v rannej relácii a narážal tým na fakt, že sa mnohí zdráhajú otvorene prehovoriť o probléme s rednutím vlasov a zákroku. Na sociálnej sieti sú dokonca už známe aj výsledky experimentu, ktoré pridal sám doktor, pričom reakcie sú prevažne pozitívne.

