Zálohovanie obalov bude možno jednoduchšie. Peniaze by mohli prísť priamo na účet

Pri vrátení zálohovateľných obalov dnes automat väčšinou vytlačí lístok, s ktorým musí zákazník zamieriť k pokladnici. Tam si zálohu uplatní pri nákupe alebo ju dostane vyplatenú v hotovosti. Tento postup však nemusí byť do budúcna jedinou možnosťou. Čoraz viac sa spomínajú digitálne riešenia.
Do popredia sa dostáva model, pri ktorom by záloha za vrátené fľaše či plechovky nebola viazaná na konkrétnu predajňu ani na papierový doklad. Namiesto toho by sa peniaze pripísali priamo na bankový účet zákazníka.
Riešenie už existuje
Podľa správcu zálohového systému ide o funkciu, o ktorú majú spotrebitelia záujem a ktorá zodpovedá tomu, ako dnes ľudia bežne pracujú s financiami. „Vnímame, že spotrebitelia by túto funkcionalitu radi videli,“ vyjadril sa Marián Áč, generálny riaditeľ Správcu zálohového systému pre TV Noviny. Zároveň potvrdil, že organizácia v tomto roku chystá potrebné kroky na zavedenie tohto systému a aktívne hľadá dodávateľov.
Takéto riešenia už technicky existujú. Fungujú na princípe mobilnej aplikácie, ktorá je prepojená so zálohomatom. Po vložení obalov sa suma zaznamená v aplikácii ako kredit a používateľ si následne rozhodne, čo s peniazmi urobí. Môže si ich previesť na účet alebo ich využiť iným spôsobom.
Pilotný projekt na Slovensku
Prvý konkrétny náznak toho, ako by mohla budúcnosť zálohovania vyzerať v praxi, sa objavil v Bratislave. V obchodnom centre Vivo funguje zálohomat, ktorý papierové bločky posúva bokom a ponúka modernejší spôsob vyplatenia záloh.
Ide o pilotný projekt, pri ktorom sú automaty prepojené s mobilnou aplikáciou Botler. Po vrátení fliaš alebo plechoviek si zákazník zvolí, čo sa stane s peniazmi. Môže si ich nechať poslať priamo na účet, prípadne ich darovať na charitatívne účely.
Príklad zo zahraničia
Spoločnosť TOMRA, ktorá prevádzkuje väčšinu zálohomatov na Slovensku, už vo svete prevádzkuje systém, ktorý umožňuje odosielať peniaze za vrátené obaly priamo na bankový účet používateľa.
Tento model už funguje napríklad v Austrálii, kde si zákazník v aplikácii prepojí svoj bankový účet a po vrátení fliaš či plechoviek sa záloha automaticky pripíše na účet. Takýto priamy prevod eliminuje potrebu papierových bločkov či návštevy pokladne a ponúka pohodlnú, rýchlu a digitálne plne integrovanú refundáciu.
Podobný model predstavili aj v Poľsku, kde ukázali inovatívny recyklomat. Ten taktiež umožňuje pripísať vklad priamo na účet zákazníka bez potreby papierového lístka alebo návštevy pokladnice. Používateľ môže zvoliť trojslovné heslo alebo telefónne číslo a vklad sa automaticky pripíše na účet. Zároveň zostáva možnosť QR kódu pre tých, ktorí preferujú tradičné riešenie.
Technológia zálohomatov teda napreduje a je iba otázkou času, kedy sa vracanie zálohovateľných fliaš stane na Slovensku komfortnejšie pre spotrebiteľov.
