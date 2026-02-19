Zálohovanie obalov bude možno jednoduchšie. Peniaze by mohli prísť priamo na účet

Foto: Tomra

Martin Cucík
Obchodné reťazce
V roku 2025 sa podarilo vrátiť viac ako 90 % zálohovateľných obalov. V roku 2026 sa spomína digitalizácia systému, peniaze by mohli prísť priamo na účet.

Pri vrátení zálohovateľných obalov dnes automat väčšinou vytlačí lístok, s ktorým musí zákazník zamieriť k pokladnici. Tam si zálohu uplatní pri nákupe alebo ju dostane vyplatenú v hotovosti. Tento postup však nemusí byť do budúcna jedinou možnosťou. Čoraz viac sa spomínajú digitálne riešenia.

Do popredia sa dostáva model, pri ktorom by záloha za vrátené fľaše či plechovky nebola viazaná na konkrétnu predajňu ani na papierový doklad. Namiesto toho by sa peniaze pripísali priamo na bankový účet zákazníka.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Ostali len zhasnuté svetlá a prázdne priestory. Potravinovému reťazcu to u nás nevyšlo a zanechal dlhy
2.
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
3.
Obľúbený poľský reťazec otvorí ďalšiu predajňu, hľadá už aj zamestnancov. Na Slovensku má smelé plány
Zobraziť všetky články (288)

Riešenie už existuje

Podľa správcu zálohového systému ide o funkciu, o ktorú majú spotrebitelia záujem a ktorá zodpovedá tomu, ako dnes ľudia bežne pracujú s financiami. „Vnímame, že spotrebitelia by túto funkcionalitu radi videli,“ vyjadril sa Marián Áč, generálny riaditeľ Správcu zálohového systému pre TV Noviny. Zároveň potvrdil, že organizácia v tomto roku chystá potrebné kroky na zavedenie tohto systému a aktívne hľadá dodávateľov.

Na Slovensku existuje už  3674 odberných miest na zálohovanie. Vyzbieralo sa už viac ako 4 milióny obalov. Registrovaných je 5826 EAN kódov.

Takéto riešenia už technicky existujú. Fungujú na princípe mobilnej aplikácie, ktorá je prepojená so zálohomatom. Po vložení obalov sa suma zaznamená v aplikácii ako kredit a používateľ si následne rozhodne, čo s peniazmi urobí. Môže si ich previesť na účet alebo ich využiť iným spôsobom.

Pilotný projekt na Slovensku

Prvý konkrétny náznak toho, ako by mohla budúcnosť zálohovania vyzerať v praxi, sa objavil v Bratislave. V obchodnom centre Vivo funguje zálohomat, ktorý papierové bločky posúva bokom a ponúka modernejší spôsob vyplatenia záloh.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Ide o pilotný projekt, pri ktorom sú automaty prepojené s mobilnou aplikáciou Botler. Po vrátení fliaš alebo plechoviek si zákazník zvolí, čo sa stane s peniazmi. Môže si ich nechať poslať priamo na účet, prípadne ich darovať na charitatívne účely.

Príklad zo zahraničia

Spoločnosť TOMRA, ktorá prevádzkuje väčšinu zálohomatov na Slovensku, už vo svete prevádzkuje systém, ktorý umožňuje odosielať peniaze za vrátené obaly priamo na bankový účet používateľa.

Tento model už funguje napríklad v Austrálii, kde si zákazník v aplikácii prepojí svoj bankový účet a po vrátení fliaš či plechoviek sa záloha automaticky pripíše na účet. Takýto priamy prevod eliminuje potrebu papierových bločkov či návštevy pokladne a ponúka pohodlnú, rýchlu a digitálne plne integrovanú refundáciu.

Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Podobný model predstavili aj v Poľsku, kde ukázali inovatívny recyklomat. Ten taktiež umožňuje pripísať vklad priamo na účet zákazníka bez potreby papierového lístka alebo návštevy pokladnice. Používateľ môže zvoliť trojslovné heslo alebo telefónne číslo a vklad sa automaticky pripíše na účet. Zároveň zostáva možnosť QR kódu pre tých, ktorí preferujú tradičné riešenie.

Technológia zálohomatov teda napreduje a je iba otázkou času, kedy sa vracanie zálohovateľných fliaš stane na Slovensku komfortnejšie pre spotrebiteľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensko dorazila revolúcia v zálohovaní: Už nemusíte čakať na bloček pri fľaškomate, takto získate…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac