Na Slovensko dorazila revolúcia v zálohovaní: Už nemusíte čakať na bloček pri fľaškomate, takto získate peniaze späť

Slovensko si už zvyklo na to, že fľašky alebo plechovky nekrčí, ale zálohuje. Za vratné obaly každý, kto ich odnesie do fľaškomatu, doteraz dostal vytlačený doklad, ktorý si mohol uplatniť v danej predajni pri nákupe, alebo zaň dostal hotovosť. K týmto dvom možnostiam má čoskoro pribudnúť tretia.

Ako informovali TV Noviny, už čoskoro by sa mal spustiť pilotný projekt, ktorý pošle spomínané bločky do úzadia. Zálohomaty by mali byť prepojené s aplikáciou Botler, ktorá umožní, že peniaze za vrátené fľaše či plechovky dostanete priamo na účet.

Pilotný projekt si môžu zákazníci užiť v bratislavskom obchodnom dome Vivo. Po vložení fliaš a plechoviek si môže zákazník vybrať, či chce peniaze pripísať na kartu, alebo kredity darovať na dobročinné účely.

Novinka ľuďom umožní vyhnúť sa čakaniu pri pokladnici, alebo nákupu nasilu v konkrétnej predajni. V prípade, že by zákazníci nemali po ruke telefón, automat im vytlačí lístok s kódom, ktorý si neskôr budú môcť na mobil naskenovať.

Nové zálohovacie automaty nebudú viazané len na obchodné reťazce, postupne by sa mali vyskytnúť všade naprieč Slovenskom, a stáť môžu kdekoľvek – uprostred dediny, vo firme, na festivaloch.