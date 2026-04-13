Zakázali rozhovor s prezidentom. Konflikt medzi českou vládou a Petrom Pavlom pokračuje

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Napätie medzi Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša pokračuje. Ministerstvo zakázalo uverejniť rozhovor s prezidentom.

České ministerstvo obrany zakázalo Generálnemu štábu Armády ČR (GŠ AČR) publikovať rozhovor s prezidentom Petrom Pavlom. Išlo o špeciálnu epizódu armádneho podcastu Kamufláž, ktorá mala byť odvysielaná minulý týždeň. V pondelok to napísal server Aktuálne.cz, podľa ktorého sú dôvodom zákazu nezhody medzi prezidentom a vládou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Rozhovor viedla pracovníčka tlačového oddelenia GŠ Anežka Vrbicová. Poslucháčov upozorňovala na epizódu s prezidentom na sociálnych sieťach aj armáda. Zverejnená mala byť 7. apríla, ale dosiaľ k tomu nedošlo. Podľa zistení servera zasiahol rezort obrany a jeho publikovanie zakázal.

Problémom konflikt s Babišovou vládou

Nedovolili nám to. Čo viac k tomu mám povedať?“ citoval web jedného z oslovených vojakov z centrálneho veliteľstva armády. „Čo som pochopil, zrejme ide o dôsledok súčasnej roztržky medzi vládou a Hradom. Nebolo by vhodné, aby armáda teraz zviditeľňovala Petra Pavla,“ povedal serveru jeden z vysokopostavených úradníkov ministerstva obrany.

Hovorca rezortu Petr Pešek však uviedol, že nová epizóda podcastu mala byť zverejnená na novom kanáli na platforme YouTube, avšak o ňom sa ešte len interne rokuje.

Počas víkendu sa k prezidentovi vyjadrilo ministerstvo zahraničných vecí. Na sociálnej sieti X kritizovalo Pavlove výroky na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prezident minulý týždeň v stredu počas nahrávania podcastu Ptám se já servera Seznam Zprávy na pôde Univerzity Karlovej, v ktorom bola hostkou aj bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, povedal, že Trump urobil pre zníženie dôveryhodnosti NATO v posledných týždňoch viac, než sa Vladimirovi Putinovi podarilo za mnoho rokov.

Rezort diplomacie zdôraznil, že nejde o oficiálnu pozíciu vlády ČR a podotkol, že kabinet Andreja Babiša prikladá zásadný význam sile, jednote a dôveryhodnosti NATO rovnako ako pevnému transatlantickému partnerstvu medzi Európou a Spojenými štátmi.

Na to reagovala Pavlova kancelária slovami, že prezidentovi vždy záležalo na dobrých vzťahoch so Spojenými štátmi aj na jednote a kredibilite NATO. „Tieto postoje dáva zreteľne a dlhodobo najavo. V domácej diskusii o dôležitých témach bezpečnosti a zahraničných vzťahov uprednostňuje dialóg s vládou pred spormi a odkazmi,“ dodal Pražský hrad.

Sporom je aj Filip Turek a samit NATO

Spory medzi prezidentom a vládou sa tiahnu od chvíle, keď Pavel odmietol vymenovať Filipa Turka za ministra. V súčasnosti sa Hrad s vládou nezhodnú na tom, kto by mal Česko reprezentovať na samite NATO v Ankare.

Foto: TASR/Martin Baumann

Babiš by tam chcel ísť namiesto Pavla, ten však dal najavo, že sa nehodlá vzdať účasti. Macinka avizoval, že Pavla na zoznam delegácie určite nenapíše, na čo Pavel kontroval, že mu nemôže zakázať vykonávať ústavné právomoci.

