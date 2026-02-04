Filip Turek vraj definitívne nebude minister: Petr Pavel sa vyjadril jasne, očakáva nový návrh

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Vyzerá to tak, že situácia v Českej republike ohľadom Filipa Turka sa blíži ku koncu.

Český prezident Petr Pavel očakáva, že mu premiér Andrej Babiš navrhne nového kandidáta na post ministra životného prostredia. Svoje rozhodnutie nevymenovať do tejto funkcie poslanca za stranu Motoristi sebe Filipa Turka považuje za konečné.

Zároveň verí, že Babiš bude tlmiť prípadné rozpory s koaličnými partnermi a ministrami, aby sa neoslabovala pozícia Česka v zahraničí. V stredu to v tlačovej správe uviedla Pavlova kancelária, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prioritou je kompromis

Prezident sa podľa Pražského hradu s predsedom vlády zhodli na tom, že chcú hľadať kompromisné riešenia na rôzne aspekty politiky. Podľa oboch nie je možné, aby ministerstvo zahraničných vecí prestalo spolupracovať či komunikovať s prezidentom a jeho kanceláriou.

Taký stav by obmedzoval fungovanie českej zahraničnej politiky a dôležité funkcie štátu,“ uviedol hrad. O ignorácii prezidenta zo strany rezortu diplomacie hovoril v nedeľu v relácii Otázky Václava Moravca šéf tohto rezortu Petr Macinka.

Foto: TASR/Martin Baumann

Hrad potvrdil slová Babiša, že Pavel na rozhodnutí nevymenovať Turka za ministra trvá. Je presvedčený, že je to v súlade s ústavou a jediná inštitúcia, ktorá by mohla rozhodnúť o opaku, je Ústavný súd ČR.

Babiš sa opakovane vyjadril, že kompetenčnú žalobu na prezidenta podávať nechce. „Prezident je pripravený vymenovať ministra životného prostredia a očakáva nový návrh predsedu vlády,“ dodal vo vyhlásení hrad.

Pravidelné stretnutia

Pavel Babišovi navrhol, aby sa pravidelne stretávali v intervale štyroch až šiestich týždňov alebo podľa aktuálnych potrieb. Premiér už skôr v stredu oznámil, že sa rušia pravidelné koordinačné schôdzky najvyšších ústavných činiteľov k zahraničnej politike ČR.

Pavlova kancelária ozrejmila, že prezident sa bude s predsedami oboch komôr parlamentu v tejto veci stretávať s každým zvlášť.

